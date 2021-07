Ein 24-Jähriger Student wird mit 30 Gramm Cannabis erwischt

Student wird mit 30 Gramm Cannabis erwischt und muss Geldstrafe zahlen



News von Derya Türkmen





In Geretsried/Wolfratshausen wurde ein 24-Jähriger Student mit 30 Gramm Cannabis erwischt. Nun wurde er mit einer Geldstrafe von 1350 Euro wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln verurteilt. Die Polizei wurde auf sein Mountainbike aufmerksam, welches an der Hecke stand. Nach der Untersuchung der Fahrradtasche verneinte der Student, dass ihm das Cannabis gehören würde. Vor Gericht sagte er nun aus, dass es seins war und dass er Cannabis aufgrund von starken Rückenschmerzen konsumiere. Da er vor ein paar Jahren einen Badeunfall erlitt und äußerte sich wie folgt vor Gericht: „Es war falsch von mir, auf eigene Faust zu handeln, statt einen Arzt aufzusuchen. Ich will kein Krimineller sein.“

