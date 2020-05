Der „Cannabis-Concept-Contest“ fand die richtige „Influencer, Content, Marketing Company“

Karikatur: Ruth Groth





Am 17. März stellte die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Daniela Ludwig ihren neusten Ansatz in der Präventionsarbeit gegen Cannabiskonsum vor. Da ihr selbst nicht viel Sinnvolles im Kampf gegen den Siegeszug der Hanfpflanze einzufallen schien, rief sie den Cannabis-Concept-Contest ins Leben, der kreativen Akteuren die Chance auf 15000 Euro bot, sollte ihnen ein passendes Konzept einfallen, wie man junge Menschen im Internet erreichen und sie fachgerecht vor Cannabiskonsum bewahren könne. Gestern, am 29.05.2020, stellte Daniela Ludwig nun die Gewinner des Contests vor und erklärte erneut, wie man das Konsumverhalten von Kindern und Jugendlichen in Zukunft zu verändern versucht. Daniela Ludwig startet Cannabisprävention via Social Media.



Weil 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen täglich stundenlang im Internet auf Social-Media-Plattformen herumschwirren, hat sich die Drogenbeauftragten der Bundesregierung Daniela Ludwig nun dieser Ebene der Realität zugewandt. Weil die Präventionsarbeit via Flyer und anderer Aufklärungsmaterialien bislang versagten – auch die Strafverfolgung den steigenden Konsumentenzahlen in dieser Altersgruppe nicht entgegenwirkt – möchte Ludwig jetzt den digitalen Weg einschlagen und so dafür sorgen, dass ihre Sicht der Dinge in den Köpfen der Heranwachsenden verankert wird. Die Berliner Medien Agentur BUZZ wurde zum Gewinner des Cannabis-Concept-Contest gekürt und ist somit auch beauftragt worden, ihre Ideen für eine jugendgerechte Aufklärungskampagne gegen Cannabiskonsum umzusetzen. Dabei sollen Plattformen wie TikTok, Instagram und Youtube eine tragende Rolle spielen, wo man die erstellten Inhalte möglichst häufig zu verbreiten versucht. Das Motto lautet laut Zitaten der Bundesdrogenbeauftragten, den Konsum von Cannabis als etwas nicht Erstrebenswertes darzustellen. „Kiffen ist nicht cool. Es ist cool, nicht zu kiffen“, sagte die Unionspolitikerin bei der Vorstellung der bald startenden Kampagne. Weiterhin vertritt sie die Meinung, dass die Legalisierungsdebatte alleine schon dafür gesorgt habe, dass Kids Cannabis als eine recht harmlose Rauschsubstanz betrachten würden. Dies sei es aber nicht, da Studien zeigten, wie gefährlich es auf die Entwicklung eines noch im Wachstum befindlichen Gehirns wäre. Aus diesem Grund werde sich die nun von der Agentur BUZZ Media betreute Aktion auch darauf konzentrieren, die schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit und mögliche Langzeitschäden in den Vordergrund zu rücken. „Wir werden mit unserem neuen Social-Media-Präventionsangebot den Jugendlichen und jungen Erwachsenen dort begegnen, wo sie tagtäglich miteinander kommunizieren, Fotos und Storys teilen“, sagte die Drogenbeauftragte Ludwig. Als Vorbild sieht Ludwig die recht erfolgreich verlaufenen Präventionsmaßnahmen gegen den Gebrauch legaler Drogen, bei denen man frühzeitig auf die gesundheitlichen Gefahren hinwies. Hier wären die Konsumentenzahlen so niedrig wie noch nie, möchte wohl aber dennoch keinen Bogen zu einem regulierten Cannabismarkt spannen, der mit Sicherheit sofort mehr Jugendschutz böte als der für jede Altersklasse geöffnete Schwarzmarkt – vor dem man jetzt wieder nur mittels Kurznachrichten und Videoclips zu warnen versucht.

Die ironischerweise „Mach dich schlau“ genannte Kampagne startet diesen Sommer.



(Die Redakteure von RTL.de sollten dort dann wahrscheinlich auch einmal reinschauen und aus vertrauensvoller Quelle in Erfahrung bringen, dass Drogentote nun wirklich nicht in einem Zusammenhang mit Cannabis stehen. Zitat von RTL.de:„Cannabis ist bei den illegalen Drogen mit Abstand die Nr. 1 in Deutschland. Laut Drogensuchtbericht starben dadurch im Jahr 2018 1.276 Menschen.“ Wie bitte?!)

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken