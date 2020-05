Ludwig sucht billige Hilfe gegen Cannabiskonsum

Feuer auf Daniela Ludwig

Beitrag von Hans Cousto



Am 17. März 2020 verkündete die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), dass sie ein neues Projekt zur Cannabisprävention gestartet habe. Auf ihrer Website heißt es unter dem Titel „Bundesweite Ausschreibung für neue Cannabisprävention via Social Media gestartet“, dass sowohl bei Jugendlichen als auch unter den Erwachsenen Cannabis seit Jahren unter den illegalen Drogen die prominenteste Rolle einnehme. Der Konsum bei Kindern und Jugendlichen steige seit 2011 kontinuierlich an. Um diesem Trend entgegenzuwirken, starte die Drogenbeauftragte Daniela Ludwig gemeinsam mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) nun die Ausschreibung für eine neue Cannabisprävention via Social Media. Wörtlich wird Ludwig in der Überschrift der Pressemitteilung mit den Worten „Weniger Flyer, mehr Social Media – wir brauchen dringend bessere Cannabisprävention in der Sprache der Jugendlichen!“ zitiert.



Offenbar hat die Drogenbeauftragte gemerkt, dass die Legalisierungsbefürworter im Bereich Social Media weit mehr präsent sind als die Legalisierungsgegner, wohl weil immer mehr Leute für eine Legalisierung von Cannabis sind und dies auch entsprechend in den Plattformen der Social Media Welt kommunizieren. Hier will die Drogenbeauftragte mit dem Lockmittel von ein wenig Geld entgegenwirken. In der Pressemitteilung wird sie wie folgt zitiert: „Über 80 Prozent der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen sind täglich im Internet unterwegs, nutzen bis zu drei Stunden täglich die sozialen Medien. Somit ist klar, wo und wie wir Jugendliche am besten erreichen: In den Kanälen der digitalen Medien und in der Sprache der Jugendlichen. Wir müssen es schaffen, dass weniger Kinder und Jugendliche Cannabis konsumieren, die Risiken besser kennen. Das funktioniert nur, wenn wir nicht mit Materialien von vorgestern auf sie zugehen. Nutzen wir die sozialen Medien für klare Messages, Aufklärung und Informationen. Überlassen wir die Kommunikation im Netz nicht den Legalisierungsbefürwortern!“



Aufgerufen sind kreative Akteure und Akteurinnen, Ideen für die Entwicklung und Umsetzung eines Social-Media-Konzeptes vorzulegen. Das ausgewählte Konzept wird prämiert mit 15.000 Euro und mit einem Budget von 60.000 Euro umgesetzt. Zum Vergleich: Am 29. September 2016 wurde in Berlin eine Präventions- und Aufklärungskampagne zu Cannabis gestartet. Unter dem Titel „Zu breit?“ wollte die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales Jugendliche und Erwachsene mit der Kampagne aufrütteln, über die gesundheitlichen und sozialen Risiken des Cannabiskonsums informieren und zum Jugendschutz beitragen. Hauptverantwortlicher für die Kampagne in Berlin war Gesundheitssenator Mario Czaja (CDU). Die Kampagne verfehlte jedoch ihr Ziel, obwohl sie recht großkotzig angedacht war und den Steuerzahler 500.000 Euro kostete. Sie erntete in der Kifferszene vor allem Hohn und Spott und auch bürgerliche Kreise amüsierten sich über die wirklichkeitsfremden Überzeichnungen in den präsentierten Materialien. Vor diesem Hintergrund ist das vorgesehene Budget für diese neu angedachte Kampagne eher bescheiden. Ob durch diese vorgesehene niedrige Prämierung von nur 15.000 Euro für ein solches Konzept wirklich begabte Leute motiviert, bleibt abzuwarten, denn wie die Erfahrung aus Berlin zeigte, konnte man auch mit einem weitaus höheren Budget keine kompetenten Leute für die Kampagne, die im Sinne der Legalisierungsgegner konzipiert war, finden. Liegt es am Thema, dass sich begabte Leute eher für die Legalisierung einsetzen und sich nicht dem ideologischen Kampf der Prohibitionisten angliedern wollen?



In den Niederlanden orientiert sich die Politik vielmehr an den real existierenden Gegebenheiten als in Deutschland. Die Tatsache, dass die niederländische Regierung wegen der Coronakrise die Schließung von Gaststätten aller Art – womit auch die Coffeeshops betroffen waren – angeordnet hatte, sorgte unter Kiffern für ein ungutes Gefühl. In der folge bildeten sich langen Schlangen vor den Coffeeshops, weil alle Kiffer befürchteten, wenn die Coffeeshops geschlossen sind, dass sie keine legale Möglichkeit mehr hätten, Marihuana oder Haschisch zu erwerben.



Schnell merkte man auch in der Regierung, dass die Schließung der Coffeeshops eine Steilvorlage für die Schwarzmarkthändler sei und dass der Straßenhandel schnell zunehmen werde. Und so kam es sehr schnell zu einem Einlenken der niederländischen Regierung, die den weiteren Betrieb von Coffeeshops wieder erlaubte, allerdings nur unter der Bedingung, dass die Speisen (THC-haltiges Hanfgebäck) sowie Marihuana und Haschisch nur zum Mitnehmen gekauft werden dürfen, jedoch nicht zum Konsum vor Ort.



In den Niederlanden hat die Regierung sehr schnell die Bedeutung der Coffeeshops bezüglich der Eindämmung des Straßenhandels erkannt und entsprechend reagiert und die Forderung nach deren Schließung rasch aufgehoben. In Deutschland will die Regierung so etwas nicht erkennen, alle Versuche in Deutschland Coffeeshops für den legalen Verkauf von Marihuana und Haschisch sind bisher aufgrund der Vorgaben der Regierung und der Behörden gescheitert.



Statt wieder eine Kampagne zu finanzieren und zu starten, wie die Kampagne „Zu breit?“ in Berlin im Jahr 2016, die nachweislich nicht zu einer Reduzierung des Konsums von Cannabisprodukten geführt hat, sollte die Drogenbeauftragte besser eine Kommission einberufen, die untersucht, welche Vorteile legale Abgabestellen für Cannabisprodukte im Vergleich zum Schwarzmarkt haben könnten und ob man mittels solcher Abgabestellen mehr Aufklärung und einen besseren Schutz der Gesundheit gewährleisten könnte als mit einer Kampagne in den sozialen Medien.



Es sei hier angemerkt, dass auch frühere Kampagnen, die mit Unterstützung der Bundesregierung respektive der Drogenbeauftragten nicht den gewünschten Erfolg erzielten. Man denke beispielsweise an die Kampagne „Fuck Drugs!“. Zum Welt-Anti-Drogen-Tag am 26. Juni 2014 startete BRAVO (Heft 27/2014) die neue Anti-Drogen-Kampagne „Fuck Drugs!“. Die neue Aufklärungskampagne von Europas größter Teenager-Multimediamarke der Bauer Media Group wurde von der damaligen Drogenbeauftragten der Bundesregierung Marlene Mortler unterstützt.



Den Lesern wurde suggeriert, dass der Konsum von Haschisch und Marihuana in der Regel Depressionen auslöse und dass der Konsum zu Niedergeschlagenheit führe. Diese Behauptung steht jedoch im Widerspruch zu den Erfahrungswerten der meisten Jugendlichen, die sich nach dem Kiffen weder depressiv noch niedergeschlagen fühlen, sondern heiter und lustig. Man sieht recht häufig Jugendliche, die nach dem Kiffen von ganzem Herzen lachen und nur sehr selten solche, die depressiv in die Welt schauen. Eine so einseitig dämonisierende Botschaft, wie sie in der BRAVO vermittelt wurde, wirkt einfach unglaubwürdig und ist damit im präventiven Sinn unglaubwürdig.



Die Kampagne „Fuck Drugs!“ der BRAVO erinnerte stark an die Kampagne „Keine Macht den Drogen“, die am 24. April 1990 von dem Fußballspieler Karl-Heinz Rummenigge mit Hilfe der Bundesregierung gestartet wurde. Wie das Institut für Therapieforschung (IFT) in München ermittelte, war die Kampagne zwar bei über 80 Prozent der Befragten im Alter zwischen 15 und 24 bekannt – hatte aber für den Einzelnen und seinen Umgang mit Drogen kaum Bedeutung. Bekannt wurde die Kampagne „Keine Macht den Drogen“ vor allem auch durch die Parodien auf diese Kampagne wie „Keine Macht den Doofen“ oder „Keine Nacht ohne Drogen“. Viele Jugendliche wurden durch diese Kampagne zum Drogenkonsum animiert. Sie bewirkte genau das Gegenteil von dem, was sich die Initiatoren wünschten.

