300 Quadratmeter große Cannabis-Plantage aufgeflogen

Polizei bustet in Köln-Ehrenfeld erneut einen professionell geführten Cannabis-Grow

Zu einem größeren Bust kam es am Sonntag im Kölner Stadtteil Ehrenfeld – wieder einmal. Laut Pressemitteilung der Polizei Nordrhein-Westfalen ging um 9 Uhr 30 ein Notruf bei der Kölner Polizei ein, der einen vermuteten Einbruch in eine Lagerhalle an der Subbelrather Straße meldete. Der Anruf soll nach Darstellung der Polizei aus der Anwohnerschaft gekommen sein.

Vor Ort endeckten die Polizeibeamten in einem Innenhof hinter zwei offenkundig gewaltsam geöffneten Metalltoren eine rund 300 Quadratmeter große Lagerhalle mit insgesamt zehn Räumen, die für die professionelle Cannabis-Aufzucht ausgebaut waren. Einen der Räume hatten die Betreiber des Grows wohnlich ausgestattet, um eine Aufenthalts- und Übernachtungsmöglichkeit zu haben. Nach Angaben der Polizei deuten die aufwendig eingerichteten Strom-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme auf den Anbau von Cannabis im „großen Stil“ hin.

Ob die Hanfplantage noch in Betrieb war und ob es Festnahmen gab, verrät die Polizei nicht. In der Pressemitteilung wird nur die Beschlagnahmung mehrerer hundert bereits abgeernteter Cannabis-Pflanzen gemeldet. Gut möglich also, dass die Betreiber mit Trouble von welcher Seite auch immer gerechnet haben.

Die Kriminalpolizei beschäftigt sich jetzt mit der Auswertung der gesicherten Spuren und ermittelt wegen des Verdachts der Herstellung sowie des Handels mit Cannabis.

