Argumente der Legalisierungsbefürworter scheinen auf einmal verstanden

Die Legalisierung von Cannabis kann nur über den politischen Weg erreicht werden, solange nicht das Verfassungsgericht aufgrund eingereichter Klagen den Status zwingend verändert sehen will. Da nun diese Klagen eingereicht werden und möglicherweise den strikten Befürwortern der Prohibition eine nicht zu verachtende Niederlage und einen schlechten Ruf bescheren könnten, scheint sich in Deutschland der Widerstand aufseiten konservativer Kräfte ein wenig zu verringern. Obwohl noch bis vor Kurzem auf jede Diskussion die Argumentation folgte, dass alleine das öffentliche Gespräch über eine gewünschte Freigabe von Cannabis eine verharmlosende Wirkung erzielen würde, hat man nun wohl selbst in diesen Kreisen einsehen müssen, dass die altbekannten Argumente der Cannabisaktivisten auf soliden Säulen fußen, die nicht so leicht unter den Teppich zu kehren sind. Die überraschende Folge: Die Union zeigt sich auf einmal offen für einen Umschwung in der Cannabispolitik!



Bislang galt es als absolut eindeutig, dass Politiker der CDU und der rechten AfD keinerlei Einsicht zeigten, versuchte man die grundlegenden Vorteile einer Cannabislegalisierung mit Fakten zu untermauern. Dagegen wurde mit alten Phrasen und eingekauften Expertenmeinungen eine Gefahrensituation proklamiert, würde man den bislang auf dem Schwarzmarkt tagtäglich stattfindenden Handel von Marihuana in geregelte, gesetzlich kontrollierte Bahnen lenken. Weder die Forderung nach mehr Jugendschutz, Konsumentenschutz, die Entlastungen bei Polizei und Gerichten noch die vielversprechenden Steuereinnahmen ließen das Prohibitionsgerüst wackeln, sondern verschärften eher noch den Ton gegen die Freigeister, die das Gespräch anzettelten. Eine Drogenbeauftragte, die sich komplett vor jeglichen Erkenntnissen der Wissenschaft und gemachten Erfahrungen im Ausland verweigerte, durfte ihren Posten erstmalig zweimal besetzen. Nun ist Marlene Mortler in Brüssel angekommen und mit Daniela Ludwig setzte die CSU erneut eine fachfremde Politikerin in die Position, die sich aber immerhin in ersten Äußerungen etwas aufgeschlossener und interessierter zeigte. Jedoch besitzt sie nach eigenen Aussagen keine großen Erfahrungen, weshalb sie sich erst einmal in das Thema einarbeiten wolle, um sich der Diskussion anzunähern.



Dennoch hat jetzt auf einmal ein Umschwung in der Christlich Demokratischen Union stattgefunden, der ein großes Medienecho erzeugte. Wie aus dem Nichts können Presseorgane davon berichten, dass man auch bei der CDU/CSU darüber nachdenke, Cannabis für den Eigenbedarf freizugeben, wenn man die richtigen Konzepte den Jugendschutz betreffend entwickelt habe. Bislang fehle hier in der Argumentation der Legalisierungsbefürworter die passende Idee zur Umsetzung. Es wäre dennoch nötig „die gesellschaftlichen Realitäten“ anzuerkennen, sagte Innenpolitiker Marian Wendt, während bereits genannte Daniela Ludwig mit den „ideologisch aufgeladenen Schwarz-oderWeiß-Debatten“ Schluss machen, aber dafür den Gesundheitsschutz in den Vordergrund rücken möchte. Laut der gesundheitspolitischen Sprecherin der Unionsfraktion Karin Maag habe man auch schon lange in der Partei über die Freigabe von Cannabis nachgedacht, man werde nach dem einmaligen Konsum ja auch nicht süchtig, sagte sie der Neuen Osnabrücker Zeitung. Aus diesem Grund schaute man sich auch die verschiedensten Projekte einer kontrollierten Abgabe in der Vergangenheit an, fügt sie dort an. Jedoch nicht, dass man sich bislang gegen jeglichen Versuch, ein Modellprojekt zu initiieren, strikt verwehrte. Die Argumente für den Sinneswandel, die von den CDU-Menschen erwähnt werden, sind Personen, die sich schon ein wenig länger mit dem Thema beschäftigen, jedoch wohlbekannt. Marian Wendt sähe beispielsweise frei werdende Ressourcen bei Polizei und Gerichten, wo man sich anschließend wieder auf stattfindende Verbrechen stürzten könnte. Das reicht jedoch anderen Parteimitgliedern noch nicht, da der Jugendschutz nirgends überzeugend geregelt wäre, spricht Karin Maag wieder an, weshalb sie die Voraussetzungen für eine Cannabislegalisierung auch noch nicht gegeben sähe.



Somit ist es wohl noch ein weiter Weg aufseiten der CDU/CSU, bis die nun überraschend kopierten Argumente der Befürworter eine Cannabislegalisierung tatsächlich verstanden worden sind. Ein geregelter Handel ist schließlich in allen Belangen ein sinnvollerer Weg als ein ungeregelter Handel ohne jeglichen Jugendschutz. Dass es hierbei neben der Wahrung des Schutzes Heranwachsender natürlich auch um den Schutz der Gesundheit aller Konsumenten geht, sollte selbst den neu auf den Zug aufgesprungenen fachfremden Personen sofort ins Auge springen können. Dass man bei dem nun neu entfachten Dialog dazu nicht eindeutig anspricht, wie sehr man sich über die letzten Jahre hinweg daneben benommen hat – schließlich nutzt man jetzt wie selbstverständlich die zuvor noch stetig kritisierten Argumente – sollte langjähriger Hanfkämpfer mit genügend Skepsis an den verlockend riechenden Braten der Christlich Demokratischen Union rücken lassen.



Siehe die Argumentation der neue Drogenbeauftragten betreffend der ähnlich gelagerten Diskussion bezüglich geringer Eigenbedarfsmengen anderer Rauschsubstanzen …

