Die Legalisierung und ihre vorteilhaften Folgen

Artwork by mark marker



Während unter den prohibitionistischen Methoden des Cannabisverbotes hierzulande selbst Achtklässler besseren Zugang zu Marihuana auf dem Schwarzmarkt haben als Medizinalhanfpatienten über die Apothekenversorgung, bestätigen immer wieder Erhebungen aus den USA, dass die Folgen der Legalisierung nicht nur Vorteile für die Nutzer des natürlichen Rauschmittels hat. Während in den verschiedensten Bundesländern Deutschlands der Anteil jugendlicher Konsumenten aufgrund des ungeregelten Handels stark ansteigt, lassen sich in regelmäßigen Abständen durch Statistiken beweisen, dass sich in den Vereinigten Staaten immer weniger Kinder verzeichnen lassen, die Cannabis konsumieren. Jetzt bestätigt ein offizieller Bericht des Gesundheitsministeriums, dass ein stetiger Rückgang beim Cannabiskonsum unter Jugendlichen in den USA eine Tatsache ist. Die vorteilhaften Folgen der Legalisierung sind also nicht nur in der Beendigung der Strafverfolgung und den wirtschaftlichen Auswirkungen festzustellen, auch der Jugendschutz profitiert eindeutig von einer geregelten Hanffreigabe.



Der 2018 NSDUH Annual National Report der United States Substance Abuse and Mental Health Services Administration stellt fest, dass sich in den USA seit 2002 ein stetiger Rückgang bezüglich des Konsumverhaltens bei 12- bis 17-Jährigen verzeichnen lässt. Von 15,8 Prozent ist die Anzahl jugendlicher Cannabisnutzer auf 12,5 Prozent gesunken. Nimmt man das Jahr 2012 und die Legalisierung von Cannabis in Colorado und Washington als Anhaltspunkte, dann hat sogar ein Rückgang von acht Prozent stattgefunden. Ebenso wurde festgestellt, dass von Jahr zu Jahr immer weniger Kinder unter einer sogenannten Marihuana-Konsumstörung litten, was sich zuvor auch schon in anderen Studien immer wieder herauskristallisierte. Während der Konsum unter volljährigen Bewohnern der USA nach Zählung eigener Aussagen der Nutzer zugenommen haben soll, sprechen die selbst getätigten Aussagen der Minderjährigen davon, dass in jungen Jahren mittlerweile weniger Cannabis konsumiert werden würde, als noch in der Vergangenheit.



Getrennte Auswertungen von Marihuana-Konsummustern – speziell in Staaten, in welchen Marihuana noch nicht vollständig legalisiert wurde – zeigten wenig oder gar keine Änderung des Cannabiskonsums oder der Zugangsoptionen von Jugendlichen. Daten, die im Juli in JAMA Pediatrics online veröffentlicht wurden, zeigten dagegen auf, dass Staaten mit existierenden Marihuanagesetzen – die den Genusskonsum erlauben – mit einem Rückgang der Marihuana-Konsumwahrscheinlichkeit bei Jugendlichen um acht Prozent und der einer häufigeren Marihuana-Konsumwahrscheinlichkeit um neun Prozent in Verbindung gebracht werden können.



Zu den neuen Datenerhebungen sagte der stellvertretende NORML-Direktor Paul Armentano: „Regulierung und Erziehung sind ein wirksameres und eher zu befürwortendes Instrument, um die Nutzung seitens Jugendlichen und den Zugang zu Cannabis zu verhindern als die Kriminalisierung.“ Er fügte hinzu: „Ein pragmatischer Rechtsrahmen, der eine legale und lizenzierte kommerzielle Produktion und den Einzelhandelsverkauf von Marihuana an Erwachsene erlaubt, aber die Einschränkung des Konsums bei jungen Menschen verfolgt, gepaart mit einem rechtlichen Umfeld, das einen offenen, ehrlichen Dialog zwischen Eltern und Kindern über die möglichen Schäden von Cannabis fördert, verringert die Risiken, die mit dem Konsum oder Missbrauch der Pflanze verbunden sind, am effektivsten. Das Festhalten an der Fortsetzung der Kriminalisierung von Marihuana macht es dagegen nur schlimmer.“

