In Südafrika und Mexiko haben die höchsten Gerichte bereits eindeutig gemacht, dass das Verbot von Cannabis nicht verfassungskonform ist. Aufgrund dieser Entscheidungen wurden die Konsumenten und Nutzer von Marihuana aus der Strafverfolgung befreit und die dortigen Gesetzgeber mussten entsprechende Schritte einleiten, damit die Freiheit des Einzelnen nicht länger einer fehlgeleiteten Drogenpolitik unterliegt. Hierzulande wird dagegen seitens der Regierenden immer noch an den ausgedienten Argumenten festgehalten, die den aktuellen Status der Pflanze und ihrer Nutzer nicht nur in ein schlechtes Licht rücken, sondern dazu auch mehr Probleme bereiten als bereinigen. Damit in Deutschland endlich einmal wieder vernunftbasiert und regelkonform über das Thema nachgedacht werden kann, sammelte der Deutsche Hanfverband während der vergangenen Weihnachtsspendenkampagne eine ordentliche Summe Spendengelder von tatkräftigen Unterstützern der Legalisierung ein, um damit eine Offensive zwecks Veränderung der Situation auf höchster Ebene zu beginnen. Der Deutsche Hanfverband startete jetzt die Justizoffensive gegen das Cannabisverbot und verfasste dazu eine Pressemitteilung, die erklärt, welche konkreten Schritte zum Erreichen des hochgesteckten Zieles geplant sind, und wie sich in aktiven Strafverfahren vor Gericht stehende Angeklagte mit einem bereits verfassten Text zur Wehr setzen können:





Das Cannabisverbot ist verfassungswidrig!

Pressemitteilung des Deutschen Hanfverbands vom 05.09.2019



Berlin, 05.09.2019 – Der Deutsche Hanfverband startet heute eine Justizoffensive, mit der das Cannabisverbot vor das Bundesverfassungsgericht gebracht werden soll.



In Deutschland werden jedes Jahr zehntausende Menschen wegen eines Verbots verurteilt, welches nicht geeignet, nicht erforderlich und schon gar nicht verhältnismäßig – und deswegen verfassungswidrig – ist. Seit dem letzten grundsätzlichen Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Cannabis im Jahr 1994 ist ein Vierteljahrhundert vergangen. In Uruguay und Kanada sowie einigen US-Bundesstaaten wurde bereits vollständig legalisiert. In Mexiko und Südafrika haben die höchsten Gerichte klar gemacht, dass die Cannabisverbotspolitik in ihrem Land gescheitert sei und Gesetzesänderungen notwendig sind. Wir rufen Richter dazu auf, einen konkreten Normenkontrolantrag nach Art 100 Abs.1 GG zu stellen, damit das Bundesverfassungsgericht das Cannabisverbot überprüft.



Um eine solche Entscheidung zu erreichen, hat der Deutsche Hanfverband die Berliner Anwälte Henriette Scharnhorst und Johannes Honecker mit der Erstellung eines Musterkontrollantrags beauftragt. Mit dieser sogenannten „Richtervorlage“ können Richter das Bundesverfassungsgericht anrufen und so eine Neubeurteilung des Verbots auf Basis der nun vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse vornehmen. Auch Betroffene des Verbots können die Vorlage in ihren Strafverfahren verwenden, um sich durch die Instanzen zu klagen. Sie können vor Gericht die ausführliche juristische und wissenschaftliche Begründung verlesen oder durch ihre Rechtsanwälte verlesen lassen und so begründen, weswegen in ihren verfassungsgarantierten Rechten eingegriffen wird. Außerdem können Sie die Mustervorlage benutzen um Verfassungsbeschwerde gemäß Art.93 Abs.1 Nr 4a GG einzulegen. Durch die parallel erfolgende Werbung für die Richtervorlage in diversen juristischen Fachpublikationen wird der Hanfverband Juristen auf die Verfassungswidrigkeit aufmerksam machen und sie zum Handeln auffordern.



“Wir wissen, dass es in Deutschland viele Richter, Strafrechtsprofessoren, Staats- und Rechtsanwälte gibt, die das Verbot ebenso wie wir als gescheitert beurteilen und an seiner Verfassungskonformität zweifeln. Das Bundesverfassungsgericht kann der Politik den Auftrag für eine neue Gesetzgebung erteilen und so den entscheidenden Impuls für die Legalisierung geben”, so der Geschäftsführer des Deutschen Hanfverbands, Georg Wurth, zum Start der Offensive.



