Die Weihnachtsspendenkampagne des Deutschen Hanfverbands 2019

Für eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht!

Der Deutsche Hanfverband hat sich in der Vergangenheit konsequent konstruktiven und sinnvollen Aufgaben gewidmet, die für greifbare Erfolge in der Legalisierungsdebatte über Cannabis sorgten. Die größte Interessenvertretung aller Hanfbefürworter im Land finanziert ihre wichtige Arbeit einzig durch Spenden und Mitgliedsbeiträge, sodass stets nur empfohlen werden kann, in die Lobbyorganisation der Marihuanakonsumenten mit der jährlichen Zahlung eines kleinen Beitrags einzutreten. Weil aber besonders zum kalten Ende des Jahres oft ein paar Taler zusätzlich für gute Zwecke den Besitzer wechseln wollen, veranstaltet der DHV jetzt zum wiederholten Male seine äußerst beliebte Weihnachtsspendenaktion, welche neben dem dort immer benötigten Geldsegen auch die Geschenkegelüste aller Teilnehmer abdeckt. Die Weihnachtsspendenkampagne des Deutschen Hanfverband 2019 möchte dabei nun genügend Mittel einsammeln, um anschließend eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht anzustreben, die – ähnlich wie in Südafrika oder Mexiko – die eindeutige Verfassungswidrigkeit des Hanfverbotes aufzeigen kann und die Verbotspolitik fachgerecht in die Mangel nimmt.

Unter dem Namen Justizkampagne 2019 lässt der DHV in diesem Jahr den Klingelbeutel wandern, der bei genügend Füllung anschließend dafür eingesetzt wird, um einmal mehr die Justiz ins Visier zu nehmen. Im ganzen Land sollen Richter dazu animiert werden, mit einer vom Hanfverband in Auftrag gegebenen Musterklage, das höchste deutsche Gericht ein bisschen stärker zu beschäftigen. Zu diesem Zweck wird der DHV eine stichfeste Vorlage bei einem Anwaltsbüro in Auftrag geben und diese anschließend in Richter- und Anwaltsfachzeitschriften als Werbekampagne schalten. Weil der deutsche Hanfverband davon überzeugt ist, dass es bereits viele Richter und Staatsanwälte gibt, welche das Cannabisverbot als ungerechtfertigt und unverhältnismäßig betrachten, rechnet man dort mit großem Zuspruch und gibt so einen guten Grund, die Legalisierungsdebatte weiter anzufeuern.

Da sich das Bundesverfassungsgericht seit 15 Jahren nicht mehr zum Cannabisverbot geäußert hat, ist es an der Zeit, dass sich diese hohe Rechtsinstanz erneut verbindlich in diesem Themenspektrum positioniert und damit den Druck auf die Politik erhöht. Am 01.12.2018 begann die Weihnachtsspendenkampagne des Deutschen Hanfverbands, die bis zum 15.01.2019 alle Konsumenten, Patienten und Befürworter von Marihuana auffordert, sich an dem wohlüberlegten Legalisierungsvorhaben finanziell zu beteiligen.

Damit das Ausgeben von sauer verdientem Geld – trotz des guten Zwecks – nicht so sehr im Hinterkopf für Hämmern sorgt, verbindet der DHV die sinnvolle Kampagne aber gleich mit einer kleinen Lotterie, die nachträgliche Geschenke für manchen Teilnehmer verspricht. Viele Unterstützer der Arbeit des DHV aus der professionellen Hanfbranche ließen dafür schicke Sachpreise springen, auf die jeder Teilnehmer der Justizkampagne 2019 – der mindestens zehn Euro oder mehr spendet – nach der Beendigung der Aktion hoffen kann. So gibt es mit etwas Glück beispielsweise von Storz & Bickel gleich fünf exquisite Vaporisatoren (darunter einen Volcano Digit im Wert von knapp 498 Euro), von der Kaya Foundation einen zeitsparenden Bowl Trimmer, oder von Metrop auch einige nützliche Starterpacks zu erhaschen. Die Cannatrade lässt hingegen fünf Mal zwei Freitickets springen, die den Besuch auf der großen Hanfmesse in der Schweiz erlauben, während der Nachtschatten Verlag natürlich einige spannende Sachbücher über Cannabis verschenkt, um nur einige der vielen schönen Dinge aufzuzählen, die praktischerweise beim Spenden weniger Euro an die großzügigen Geldgeber wandern könnten.

Besucht daher die Internetpräsenz des Deutschen Hanfverbands und lasst euch von dem Vorhaben überzeugen, dem Bundesverfassungsgericht eine neue Aufgabe zuteil kommen zu lassen. Mittels einer kleinen Spende ermöglicht ihr dem DHV weiterhin erfolgreich für die Legalisierung von Cannabis in Deutschland einzutreten und schenkt euch selbst zeitgleich ein kleines bisschen mehr Hoffnung auf die Freigabe von Hanf zu Genusszwecken – plus eine Teilnahme bei der Verlosung verlockender Sachpreise.

Frohe Weihnachten mit dem DHV!

