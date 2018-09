Anbau und Konsum von Dagga im Privaten nun legal!

Schon seit einigen Jahren ist auch in Südafrika die Diskussion um den richtigen Umgang mit Cannabis im Gange und erst kürzlich brachten Gerichtsverfahren einige nennenswerte Erfolge aufseiten der Legalisierungsbefürworter und Nutzer. Nachdem ein Gericht den persönlichen Gebrauch in der Privatsphäre erlaubte, dieses Urteil aber von Regierungsbehörden – unter anderem dem Gesundheitsministerium – angefochten wurde, hat nun das oberste Gericht des Landes am Dienstag über den Sachverhalt endgültig entschieden. Südafrika legalisiert Marihuana für persönliche Zwecke.

Raymond Zondo, der stellvertretende Oberrichter des Verfassungsgerichtes Südafrikas, hat gestern verlauten lassen, dass das Gesetz, welches den Einsatz von Marihuana Erwachsenen in ihrer Privatsphäre verbietet, verfassungswidrig und somit ungültig sei. Das einstimmig von den Verfassungsrichtern beschlossene Urteil erlaubt folgend den Anbau von Cannabis sowie den Einsatz der natürlichen Rauschsubstanz im privaten Bereich. „Es stellt keine kriminelle Straftat einer erwachsene Person dar, wenn diese im Besitz von Cannabis für den persönlichen Einsatz ist, oder Cannabis im Privaten für sich gebraucht“, las Oberrichter Zondo von dem beschlossenen Urteil ab, das Freudentaumel innerhalb und außerhalb des Gerichtssaals auslöste. Innerhalb von 24 Monaten müsse das Parlament jetzt dafür sorgen, dass passende Gesetze in Kraft träten, welche die gefällte und unumstößliche Entscheidung des Verfassungsgerichtes reflektierten.

Südafrika ist einen großen Schritt weiter – Dagga is free!

Auch wenn glückliche Cannabisaktivisten nach der Verkündung des Urteils öffentlich Joints anzündeten und die Entscheidung exzessiv feierten, so bleibt das Frönen des Konsums in der Öffentlichkeit eigentlich weiterhin verboten, während die gerichtlich geforderte Rechtsprechung auf privaten Anbau und Konsum noch bis zu zwei Jahre gesetzlich ungeklärt in der Luft hängen wird. Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes schützt aber erwachsene Konsumenten, die im Privaten zu Cannabis greifen, bis der förmliche Teil seitens des südafrikanischen Parlamentes geregelt wurde.

Dagga is free!