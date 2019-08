Bürgermeister Bovenschulte spricht sich dafür aus

Foto: Archiv



Der Wunsch der Bremer, mit Cannabis auf feinere Tuchfühlung zu gehen, besteht schon eine ganze Weile. Modellprojekte wurden angedacht, dann aufgrund der schwierigen Durchführbarkeit früh verworfen. Anschließend fehlte den Grünen wegen fehlender Lust beim Koalitionspartner SPD die Kraft, die Gesetzmäßigkeiten betreffend der Geringen Menge zu verändern, sodass erst nach den Wahlergebnissen 2019 wieder in Richtung Liberalisierung des Cannabiskonsums gegangen werden konnte. Jetzt hat man die rot-grün-rote Koalition mit Grünen, Linkspartei sowie SPD und möchte erneut etwas für die friedliebenden Kiffer des Stadtstaates tun. Im Koalitionsvertrag einigte man sich bereits darauf „alle Möglichkeiten aus(zu)schöpfen, um ein wissenschaftliches Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis auf den Weg zu bringen“ und sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die kontrollierte Freigabe von Cannabis an Erwachsene gesetzlich ermöglicht werden kann. Nun äußerste sich der Bürgermeister Bremens gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung und pochte auf die gemachten Versprechen. Bremen will ein Cannabismodellprojekt – jetzt aber wirklich!



„Bremen setzt sich für einen wissenschaftlichen Modellversuch zur kontrollierten Abgabe von Cannabis ein. Da werden wir die Möglichkeiten ausloten, um so etwas auf den Weg zu bringen“, sagte Andreas Bovenschulte von der SPD gegenüber dem Presseorgan. Man wolle fortan den Jugendschutz und die Prävention in den Vordergrund stellen, da bislang durch die Gesetzeslage diese beiden Aspekte zu kurz kamen und keine Erfolge verbuchten. „Man muss sagen: In Sachen Cannabis ist dieses Ziel in der Vergangenheit verfehlt worden“, wird Bovenschlute zitiert. Daher möchte man nun in einem wissenschaftlichen Modellversuch mit einer begrenzten Personenzahl daran arbeiten, wie man in Zukunft bessere Umstände in diesem Themenkomplex zum Vorschein treten lassen könne. Um bei diesem wiederholten Versuch nicht sofort wieder beim ersten Anzeichen von Gegenwehr die Flinte ins Korn zu werfen, will man sich mit anderen Ländern und Kommunen zusammentun, die ähnliche Ziele verfolgen. Berlin beispielsweise käme als Partner für die geplante Cannabisfreigabe gut in Frage. Im bald beginnenden September wolle man von dort aus bereits den ersten Antrag für das Vorhaben beim zuständigen Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte einreichen und damit das BfArm erneut zu einem Überdenken der Lage bewegen, bevor Bremen mit seinem Antrag anschließend hinterherkommt. Inwieweit sich das bislang stets gegen wissenschaftliche Modellprojekte aussprechende Bundesinstitut nun der Forschungsarbeit zu öffnen gedenkt, darf mit Spannung verfolgt werden. Selbst bei einer erneuten ablehnenden Haltung, sollte jetzt schließlich starker Gegenwind aus Berlin, Bremen, Düsseldorf und sogar aus Reutlingen spürbar werden.



Deutschland will ein Cannabismodellprojekt – wenn es hier schon grundlos keine Legalisierung geben soll.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken