Bis zu 40 Personen sollen legalen Zugang zu selbst angepflanztem Marihuana bekommen

Foto: Archiv



Die Mitglieder der Linkspartei setzen sich schon länger für eine vernunftbasierte Drogenpolitik in Deutschland ein. Immer wieder stürmen Personen aus der Linken mit Ideen nach vorne, welche eine Verbesserung der prekären Lage aller Cannabiskonsumenten mit sich brächte, sodass politische Gegner erzürnen. Während vor eineinhalb Jahren in Wiesbaden Forderungen nach Cannabis Social Clubs im Rathaus ausgesprochen wurden, hat sich kürzlich erst in Bremen die rot-grün-rote Koalition darauf eingeschossen, dass man die Verbotspolitik bezüglich Cannabis deutlich abschwächen müsse. Nun ist auch in Reutlingen seitens der Linken Liste ein Antrag an den Oberbürgermeister Thomas Keck abgeschickt worden, der zumindest 40 Personen aus den Fängen der Strafverfolgung entziehen könnte. Die Linke Liste Reutlingen beantragt einen Cannabis Social Club für die Stadt, damit mehr Wahrheiten über die tatsächlichen Auswirkungen des Cannabiskonsums gewonnen werden können.



Am 15.08.2019 hat die Linke Liste Reutlingen ihren Antrag „Reutlingen als Träger der wissenschaftlichen Evaluation von legalem Cannabis“ an das Büro des derzeitigen Oberbürgermeisters verschickt. Darin fordern die Stadträte Rüdiger Weckmann und Carola Rau dazu auf, einen Cannabis Social Club in der Stadt einzurichten, in welchem Cannabis für die bis zu 40 Personen zählende Mitgliederzahl angebaut, verarbeitet und verteilt werden darf. Hierfür solle man eine Ausnahmegenehmigung beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte anfordern, welche im Rahmen der derzeit gültigen Rechtsprechung nach §3 (2) des BtMG für Modellprojekte und wissenschaftliche Begleiterhebungen zu bekommen sein müsste. Es müsse dann bei erfolgreicher Beantragung anschließend wissenschaftlich herauszufinden sein, welche Auswirkungen die legale Abgabe von Cannabis an Erwachsene mit sich bringen würde, sagt das Dokument.



Teilnehmen sollen nach Vorstellungen der Linken Liste bis zu 40 nicht vorbestrafte Personen, die ein möglichst großes Spektrum der Bewohner Reutlingens abdecken. Angebaut sollen dagegen nur Sorten, die von der Stadt oder beauftragten Institutionen aufgrund ihres Wirkstoffgehaltes als ausreichend risikoarm befunden wurden. Die Ausnahmegenehmigung stellt dabei sicher, dass die Einrichtung bei der Produktion und Verarbeitung sowie die Abgabe vor Eingriffen der Staatsmacht geschützt ist und auch die Teilnehmer des dann als Modellprojekt betrachteten Cannabis Social Clubs Sicherheiten bei Konsum und Besitz bekommen. Höchstens fünf Konsumeinheiten, die anhand des entsprechenden Wirkstoffgehaltes ermittelt werden, sollen dann täglich für jeden Teilnehmer gegen einen Unkostenbeitrag bereitgestellt werden können, wobei der Besitz von bis zu 20 Konsumeinheiten auch außerhalb des Clubs gestattet werden soll. Gibt jemand seine dort erstandene Ware entgegen der Vorgaben an Dritte weiter, führt dies zum Ausschluss aus dem CSC. Nachteile dürften ansonsten allen Teilnehmern beim Befolgen der Regeln nicht entstehen.



Herausfinden möchte die Linke Liste Reutlingen mit dem Vorhaben, wie das Konsumverhalten, das psychische Befinden, der Gesundheitszustand und die finanzielle Situation der Konsumenten verändert wird. Dazu möchte man in Erfahrung bringen, welche Entwicklung der Konsum im Bezug auf Missbrauchspotenzial oder Abhängigkeiten nimmt. Auch könnte herausgefunden werden, ob eine möglicherweise bestehende Sucht zu finanzieller Not führe, die dann eine Beschaffungskriminalität zur Folge hat. Aus diesem Grund ist eine detaillierte Konzeption und ein dafür passender wissenschaftlicher wie medizinischer Rahmen zu erarbeiten, welche zusammen die Forschung ermöglichen sollen.



Da trotz des bestehenden Verbotes in Deutschland jeden Tag irgendwo gekifft wird, spricht für die Linke Liste Reutlingen rein gar nichts gegen dieses aufklärerische Vorhaben in der Stadt.

