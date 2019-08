Cannabis-Freigabe eine Illusion?

Von Sadhu van Hemp



Der Glaube der Hänflinge an eine Befreiung des Hanfes ist ein Irrglaube. Niemand hat die Absicht, das Paradies vor der Prohibition neu aufblühen zu lassen, als Cannabis-Extrakte und Haschisch frei erhältlich waren. Die Zukunft des Umgangs mit dem Zauberkraut sieht anders aus. Nicht die völlige Freigabe wird angestrebt, sondern die totale Kontrolle. Politik und Wirtschaft denken überhaupt nicht daran, nach der gescheiterten Hanfprohibition die geraubten Besitz- und Hoheitsrechte an der heiligen Pflanze den Menschen zurückzugeben. Ungeregelt und unkontrolliert wie zu Kaisers Zeiten wird es nicht zugehen, wenn die politischen und wirtschaftlichen Eliten stellvertretend für alle Bürger den gesellschaftliche Konsens herstellen und die Cannabis-Re-Legalisierung in ein Korsett aus Gesetzestexten pressen. Einträchtig werden sie zusammenhocken, die Profiteure „der legalen, verbraucherfreundlichen Marktregelung“, und das ausbaldowern, was den Anschein einer Cannabisfreigabe erwecken soll, in Wahrheit aber nichts weiter als eine Verteilung der Pfründe ist.



Ein Blick nach Kanada verrät, was auf die Welt zukommt. Einige wenige Kapitalunternehmen werden in computergesteuerten Gewächshäusern am Fließband seelenlosen Industrie-Hanf produzieren und darüber bestimmen, was in die Tüte und den Haschkeks kommt. Die von den Wirtschaftseliten angestrebte „verbraucherfreundliche Marktregelung“ bedeutet unter dem Strich, dass das spottbillige Allerweltskraut zum Lifestyle-Premiumprodukt aufgewertet wird, das den Monopolisten maximalen Profit verspricht. Multinational agierende Großkonzerne reihen sich bereits in die Wertschöpfungskette ein, um nach der „Befreiung“ den Cannabis-Markt mit THC-haltigen Süßigkeiten, Getränken und Fertigjoints zu fluten. Die Marketingabteilungen der Unternehmen wissen schon heute, was die Kundenwünsche von morgen sind und welche Geschmacksrichtungen beispielsweise die Deutschen bevorzugen. Und zuletzt wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis die hanfverarbeitende Industrie den kostenintensiven Cannabisanbau in Gewächshäusern einspart und für ihre Produkte auf synthetisch hergestellte Cannabinoide zurückgreift. Schließlich wird schon heute in der Lebensmittelindustrie getrickst und gepanscht, um die Verbraucher möglichst billig abzuspeisen. So schmeckt ein Fürst-Pückler-Eis aus dem Supermarkt nach Vanille, Kakao und Erdbeeren, aber das Produkt selbst enthält weder das eine noch das andere – dafür aber umso mehr künstliche Aromastoffe.



Jeder Hänfling, der von der Befreiung des Hanfes träumt, sollte sich schon fragen, ob das, was da ins Haus steht, wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Vielleicht wäre es ja doch der bessere Ansatz, sich nicht nur auf jene selbsternannten Cannabis-Fachspezialexperten zu verlassen, die mit den Prohibitionisten den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen und eine völlige Freigabe als illusorisch hinstellen. Ist es wirklich alternativlos, sich nach der Entkriminalisierung der totalen Kontrolle durch die Kapitalunternehmen auszuliefern und den Aktionären die Taschen zu füllen?



Die Hanffreunde sollten sich schon darüber im Klaren sein, dass das, was sich Politik, Wirtschaft und Cannabis-Lobbyisten heute für sie ausdenken, über Jahre und Jahrzehnte Bestand haben wird. Und das durchaus auch zum Nachteil, wie man am Cannabisanbau-Verhinderungsgesetz für Patienten sieht. Seit März 2017 stellt diese Gesetzesreform unter Beweis, wie es nicht sein sollte. Der kostengünstige Eigenbau ist nicht erwünscht, dafür aber die teure und nicht immer gewährleistete Versorgung mit Importware aus der Apotheke. Das Wohl und die individuellen Wünsche der Patienten stehen hinter der Profitgier der begünstigten Großkonzerne an. Zuletzt werden synthetische Cannabinoide die natürlich gezogenen Hanfblüten ersetzen.



Der Paradigmenwechsel in der Cannabispolitik ist in vollem Gange – und er wird nicht aufzuhalten sein. Doch die Chancen sind groß, dass die Hänflinge am Ende genauso doof dastehen wie zuvor. Die Weichen, die heute gestellt werden, führen nicht dazu, dass jeder mit dem Hanf machen kann, was er will. Der private Anbau wird weiterhin Beschränkungen unterliegen, und der Import von Haschisch und Gras aus Afrika, Asien und Amerika bleibt illegaler Drogenschmuggel und wird mit Freiheitsentzug bestraft.

