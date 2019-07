Verschreibung, Versorgung und Produktion sind wichtigste Eckpunkte

Graphik Ruth Groth

Kiffen im Land des Lächelns war über viele Jahrzehnte auch in Thailand politisch nicht gewünscht, weshalb hohe Strafen an jene gerichtet wurden, die sich der Gesetzesgebung widersetzen und dabei von der Polizei erwischt wurden. Seit Ende des letzten Jahres ist Cannabis in Thailand jedoch für medizinische Zwecke legalisiert worden, weshalb die Diskussion über das gesunde Kraut auch schnell an Fahrt aufnahm. Beliebte und gut betuchte Politiker versuchten während der vergangenen Wahlen im März mit Cannabis groß zu Punkten, indem sie versprachen, weitere Schritte anzugehen und den Anbau von Marihuana zwecks der Verbesserung der Haushaltskasse jedes Thailänders ebenfalls gesetzlich zu erlauben. Leider wurde die dazugehörige Partei nicht der Sieger des Wahlprozesses, doch ein Mann, der dieses Ziel besonders verfolgte, ist nun zumindest Gesundheits- und stellvertretender Premierminister der aus 19 Parteien zusammengesetzten Regierung. Wohl auch aus diesem Grund bleibt das Thema aktuell, wie man aus einem vorab herausgegebenen Dokument in Erfahrung bringen konnte, das am 25. Juli offiziell vorgestellt werden soll. Thailand macht Cannabis zur Priorität.



Die thailändische Regierung, die derzeit von dem Premierminister Prayut Chan-o-cha angeführt wird, hat laut Presseberichten ein Dokument vorab preisgegeben, in dem die Cannabisthematik als Top-Priorität beschrieben wird. Der Premier wird voraussichtlich am Donnerstag den 25. Juli die Richtlinien für die Debatte in der Nationalversammlung festlegen, nachdem das Dokument am Sonntag veröffentlicht wurde. „Die Erforschung und die technologische Entwicklung von Marihuana, Hanf und anderen Heilkräutern sollten für die medizinische Industrie beschleunigt werden, um wirtschaftliche Chancen und Einkommen für die Bewohner zu schaffen“, heißt es in dem Grundsatzdokument. Damit scheint das Papier sich direkt auf die von Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul geforderten Veränderungen zu beziehen, die es Thailändern ermöglichen könnten, einen guten Nebenverdienst durch die Heimproduktion von Cannabis zu erwirtschaften. Dieser erzählte gegenüber Medien, dass es dafür nötig wäre, Cannabis mit einem hohen CBD-Anteil aus der Liste der verbotenen Drogen zu streichen sowie Krankenhäusern die Option zukommen zu lassen, die Medizin unproblematisch verschreiben und einsetzen zu können. Ebenso setzte sich Anutin Charnvirakul gerade dafür ein, dass traditionell praktizierende Volksmediziner das Recht erhalten sollen, Cannabis an ihren Patientenstamm verschreiben dürfen, ohne einen Regelbruch zu begehen. Circa 3000 solcher nicht als lizenzierte Heilpraktiker geltenden Ärzte erhielten damit die Möglichkeit, in Zukunft das einst traditionell eingesetzte Heilkraut in ihren Behandlungen zu berücksichtigen. „Die Änderung ist ein Versuch, Cannabiskonsumenten bei der medizinischen Behandlung zu helfen. Wir möchten sicherstellen, dass Patienten und Ärzte, die Cannabis medizinisch behandeln, frei von rechtlichen Problemen sind“, sagte Anutin Charnvirakul am Sonntag gegenüber der Presse. Die Überarbeitung des Gesetzes soll auch nächste Woche beginnen und bis August zur Unterzeichnung durch den Gesundheitsminister fertiggestellt werden. „Die Gesetzesänderung wird technische Hindernisse in Gesetzen beseitigen, die den Zugang von Patienten zur Cannabis-Behandlung verzögern. Wir wollen nicht, dass Tausende von Patienten vergeblich warten oder daran sterben, weil das Gesetz technische Probleme hat“, sagte Rossana Tosittrakul über das Vorhaben, die eine ehemalige Senatorin und nun Vertreterin der Interessenvertretung des Netzwerks für die medizinische Behandlung von Cannabis ist.



In Deutschland bleibt die Medizin dagegen weiterhin Mangelware, seit dem Inkrafttreten des Medizinalhanfgesetzes am 10. März 2017 …

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken