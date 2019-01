Mortler warnt: Cannabis schädigt junge Gehirne

Einer neuen Studie zufolge kann bereits ein Joint Veränderungen im Gehirn und im Verhalten jugendlicher Konsumenten verursachen

Die Veröffentlichung einer neuen Cannabis-Studie gibt der alten Leier der Bundesdrogenbeauftragten Marlene Mortler (CSU) neuen Schwung: Kiffen ist nichts für Kinder und Jugendliche! In den heute erscheinenden Zeitungen der Funke-Mediengruppe warnt Mortler vor den gesundheitlichen Gefahren des Cannabis-Genusses im Kindesalter. „Vor allem für Kinder und Jugendliche kann Kiffen zum Problem werden. Eine Reihe von Studien zeigt deutlich, welche Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung der Marihuana-Konsum gerade bis Anfang 20 haben kann.“

Anlass für Mortlers Wortmeldung ist die aktuelle Studie eines internationalen Forscherverbundes mit deutscher und österreichischer Beteiligung, die zu dem Ergebnis kommt, dass Marihuana und Haschisch bei jungen Konsumenten schon in minimalen Mengen merkliche Veränderungen im Gehirn hervorrufen können. Verglichen wurden die Gehirne von 46 Probanden im Alter von 14 Jahren, die nur ein- bis zweimal gekifft haben, mit einer gleichgroße Kontrollgruppe ohne Cannabis-Erfahrung.

Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, dass bei den Teenagern, die Marihuana oder Haschisch nur probiert haben, im Durchschnitt mehr graue Substanz im Gehirn vorhanden ist als bei den Nichtkonsumenten. Die Veränderungen betreffen insbesondere das Kleinhirn, den Mandelkern und den Hippocampus – also Hirnregionen, die für die Steuerung der Affekte, die Furchtkonditionierung und das Gedächtnis zuständig sind.

Dass die Wirkstoffe des Hanfes an die Cannabinoid-Rezeptoren des menschlichen Nervensystem andocken, ist hinlänglich bekannt. Nun jedoch erhält der Verdacht neue Nahrung, dass exogene Endocannabinoide den Reifungsprozess des Gehirnes bei 14-Jährigen stören. Laut Studie sei der Effekt auf die graue Substanz bei kiffenden 16-Jährigen, die mit 14 Jahren abstinent waren, nicht erkennbar.

Die Fachwelt wartet nun mit Spannung auf die gesamte Studie. Sollte minimaler Hanf-Konsum Hirnveränderungen verursachen, ließen sich auch die Symptome von Verhaltens- und Angststörungen bei Jugendlichen erklären.

Die Leiterin der Forschungsgruppe Cannabinoide am Klinikum der Universität München, Eva Hoch, sieht allerdings erhebliche Schwächen in der Studie: „Die Angaben der jugendlichen Probanden zu ihrem Cannabis-Konsum basieren auf Selbstaussagen (…) Drogenscreenings wären sinnvoll gewesen.“

Marlene Mortler hingegen fühlt sich bestätigt in ihrem Kampf gegen die Legalisierung. Sie fordert eine flächendeckende Aufklärung über Cannabis an Schulen und kündigt an, in den kommenden Jahren mehr Geld in die Cannabis-Prävention zu stecken.

„Die Folgen des Konsums von Cannabis werden in der öffentlichen Debatte häufig verharmlost. Nur weil manche Erwachsenen meinen, mit Cannabis kein Problem zu haben, ist die Droge für andere noch lange nicht harmlos“, sagte die Drogenbeauftragte der Bundesregierung.