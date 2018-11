Bislang kein Anstieg berauschter Autofahrten aufgezeichnet.

Auch wenn kurzsichtige Kritiker der Cannabislegalisierung gerne davon berichten, wie stark sich die Zahl berauschter Todesfahrten in Ländern und Staaten erhöhte, wo Marihuana für Genusszwecke freigegeben wurde, sprechen jahrzehntelange Beobachtungen aus den Vereinigten Staaten gegen diese ausgesprochenen Behauptungen. Dennoch ist die Phobie vor dem gemeinen Hanfpflänzchen derartig in verbohrten Köpfen verankert, dass sich selbst Fachspezialexperten erlauben können, ein Fahrverbot für Medizinalhanfpatienten einzufordern, sollten diese – nach einer intensiven ärztlichen Beratung – kein Zertifikat zum Autofahren in den Händen halten. Dass diese „German Angst“ vor Hanf konsumierenden Autofahrern aber tatsächlich recht unbegründet scheint, beweisen nun erneut Tatsachen aus Übersee, welche alleine im vergangenen Monat festgehalten wurden. Cannabis in Kanada lässt Fahrzeugführer offensichtlich kalt, da polizeilich kein Anstieg berauschter Autofahrten verzeichnet werden konnte.

Die kanadische Polizei konnte seit der Legalisierung von Cannabis keine Erhöhung von Rauschfahrten feststellen, merkt aber an, dass noch Aufklärungsarbeit geleistet werden müsse, wenn es um die Aufbewahrung sowie die Konsumrechte von Beifahrern ginge. Auch wenn man in einigen Territorien und Gebieten der Meinung ist, dass es für eindeutige Aussagen zu früh wäre, so berichten Gesetzeshüter jedoch insgesamt davon, dass man bei Vergleich der bisherigen und aktuellen Zahlen nicht den Eindruck gewonnen hätte, Rauschfahrten mit Cannabisbezug würden seit dem 17. Oktober 2018 am Ansteigen sein. „Schon vor der Legalisierung haben wir eine ganze Menge High-School-Kids beim bekifften Fahren erwischt, weil es eigentlich schon eine Ewigkeit wie Mainstream erscheint“, lässt Sergant Joe Cantelo von der Kennebecasis Regional Police Force aus New Brunswick auf Nachfragen der Canadian Press verlauten. „In unserem Revier gab es ganz sicher keinen Anstieg von Rauschfahrten zu vermelden“, fügt er hinzu, um anschließend zu erklären, welches Klientel regulär ins Raster der Beamten fällt. In den vergangenen Wochen habe es genau drei Fahrten unter dem Einfluss von Rauschmitteln gegeben, wobei es sich jedes Mal um wesentlich ältere Personen gehandelt haben soll, welche zu viel Alkohol intus hatten. Die Polizeikräfte aus Vancouver, Regina, Neufundland und Labrador, Yukon, Truro, N.S., und Kensington, P.E.I. haben ebenfalls die Beobachtungen machen können, dass sich das Niveau auf Kanadas Straßen seit der Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken insgesamt nicht verändert habe. In Manitoba hat die Royal Canadian Mounted Police beispielsweise zwar drei Wochen nach der Legalisierung auch drei Fälle mit Cannabisfahrten zu klären gehabt, während drei Wochen vor der Freigabe nur eine einzige Tat in dieses Spektrum fiel, doch sprechen jeweils 50 Alkoholfahrten in beiden Zeiträumen erneut von der Klientel, um welche sich die Allgemeinheit tatsächlich mehr Sorgen zu machen hat. Ähnlich ist das Ergebnis in Toronto, wo 58 Fahrten unter Cannabiseinfluss vor, und zwei dieser Vergehen nach der staatlichen Regulierung von Marihuana in 2018 aufgenommen wurden, jedoch die Zahl von 824 Betrunkenen hinterm Steuer das weitaus größere Gefahrenpotenzial von Alkohol wieder recht eindrucksvoll demonstriert. 2017 standen dort 60 nicht eindeutig definierte Drogenfahrten ganzen 1154 Fahrten gegenüber, die unter übermäßigen Alkoholeinfluss getätigt wurden.

Da die Polizei jetzt aber stets auf nicht sachgemäß im Auto verstautes Gras, oder in manchen kanadischen Gefilden auch auf kiffende Beifahrer zu reagieren hat, finden sich möglicherweise hier neue Angriffspunkte, die künftig von allen darbenden Gegnern der Cannabislegalisierung wieder inhaltslos aufgeblasen werden können.