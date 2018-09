Suchtexperte verbreitet Fakenews über Cannabis

Kinder- und Jugendpsychiater Christoph Möller warnt vor Cannabis-Legalisierung – wegen der Kinder

Ein Kommentar von Sadhu van Hemp

Der Mann kann einem nur leidtun, denn wer es als Psychiatrie-Chef und Honorar-Professor nötig hat, sich mit einem Plädoyer für die Fortführung des Anti-Hanf-Krieges in der Presse Geltung zu verschaffen, erweckt den Verdacht, selbst ein Fall für die Couch zu sein. Zumal die Argumente gegen eine Cannabis-Legalisierung, die der Herr Professor ins Feld führt, auf alternativen Fakten fußen, die bei näherer Betrachtung von jedem Laien als dreiste Lügen entlarvt werden.

Inwieweit die Fürsprache des Professors für die Kriminalisierung von Millionen erwachsener Bürger und Bürgerinnen eine schwere Form von selektiver Wahrnehmung ist, die auf einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung beruht, lässt sich per Ferndiagnose nur schwer feststellen. Doch eines ist klar: Dem Doktorchen ist es völlig schnurz, dass der von ihm gerechtfertigte Anti-Hanf-Krieg am Fließband das Leben unzähliger Menschen zerstört. Christoph Möller hat keine Empathie für Leute, die auf Grund der Cannabis-Prohibition von den Mühlen der Justiz zermahlen werden, die ihren Arbeitsplatz, das Sorgerecht für die Kinder, die Fahrerlaubnis oder die Wohnung verlieren. Das Wohl dieser ausgewachsenen Menschen scheint Möller am Allerwertesten vorbeizugehen. Er setzt andere Prioritäten – und das sind Kinder, über die der liebe Herr Doktor schützend seine Hand hält. Über 18-jährige Cannabis-Konsumenten hingegen müssen seiner Meinung nach rigoros kriminalisiert werden.

Der Kinderfreund Möller gilt in seinen Kreisen als Suchtexperte – und als solcher ist es dem ehemaligen Leiter einer Suchthilfeeinrichtung ein Herzensanliegen, vor dem Cannabis-Genuss im Kindes- und Jugendalter zu warnen. Zwar sind Warnungen weniger wirksam als Aufklärung, aber grundsätzlich ist gegen Möllers Engagement, Kinder und Jugendliche vor Substanzmissbrauch zu schützen, nichts einzuwenden. Als Chefarzt der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie eines Kinderkrankenhauses in Hannover sitzt er werktags vielen jungen Menschen gegenüber, die sich freiwillig oder gezwungenermaßen wegen übermäßigen Kiffens einer „Gehirnwäsche“ unterziehen. Sofern die Therapeuten den Patienten keine Gewalt antun, also die ‚THC-Suchterkrankung’ beispielsweise nicht mit Psychopharmaka zu heilen versuchen, mag die Hilfe zur Selbsthilfe sinnvoll sein – und alles ist gut. Problematisch wird es jedoch, wenn die Patienten einem Psychiater gegenübersitzen, der nur noch das wahrnimmt, was er sehen will, während alles andere ausgeblendet wird.

Möller scheint so ein Doktor zu sein, der sich mittels selektiver Wahrnehmung durch seine (Berufs)Welt tastet. Für den jungen Patienten, der wegen missbräuchlichen Cannabisgenusses psychotherapeutisch behandelt wird, würde das bedeuten, dass auf seine Fragen mit Lügen und Halbwahrheiten geantwortet wird. Unpassende Informationen werden verschwiegen. Würde ein in der Pubertät steckender Patient während der Therapiesitzung fragen, warum in Colorado alles so ganz anders, so friedlich, so entspannt ist, könnte Möllers Antwort die sein, die er in der ‚Neuen Presse’ zum Besten gab:

„Zahlen aus anderen Ländern, etwa Colorado in den USA, belegen, dass durch die Legalisierung von Cannabis der Konsum deutlich zunimmt. Ebenso steigt die Kriminalitätsrate, Autounfälle nehmen zu, genauso die Zahl der Klinikeinweisungen wegen Cannabisvergiftung, selbst bei Kleinkindern.“

Selbstverständlich verzichtet Möller auf den Verweis, aus welchen dunklen Quellen er diese Informationen bezieht. Wichtig scheint ihm nur, erst einmal ein bisschen Horror zu liefern, damit die Zweifler an der Cannabis-Prohibition nicht mehr zweifeln, sondern angstgetrieben für diese plädieren.

Doch der eigentliche Irrsinn der Möllerschen Anti-Cannabis-Philosophie ist, dass er diese postwendend ad absurdum führt. „In den vergangenen zehn Jahren hat der Cannabiskonsum von Kindern und Jugendlichen in Niedersachsen rasant zugenommen. Die Zahl der ermittelten Verstöße Minderjähriger mit Cannabis hat sich dabei verdoppelt, gab das Landeskriminalamt erst vor wenigen Wochen bekannt. Und auch immer mehr Mädchen greifen zum Joint.“

Wie kann das sein, Herr Möller? Herrschen in Niedersachsen etwa Verhältnisse wie in Colorado? Oder ist die Cannabis-Prohibition vielleicht doch nur die beste Werbung fürs Kiffen?

Aber auch auf diese Frage hat Möller eine Antwort, die selektiver nicht sein könnte. Dazu dient Möller das Fachwissen des LKA-Präsident Friedo de Vries, der für den rasanten Anstieg des Cannabis-Konsums die schwelende Legalisierungsdebatte verantwortlich macht. „Permanent wird diese Droge verharmlost, so getan, als wäre Cannabis nicht schädlich. Das ist verantwortungslos“, appelliert Möller an alle Verantwortlichen.

Völlig ausgeblendet wird, dass die Menschen schlicht und einfach die Schnauze voll haben, sich die Verwendung des von Gott gegebenen Heil- und Genusskrauts verbieten zu lassen – auch wenn es schädlich ist, so wie alles schädlich ist, sogar das Leben selbst. Möller ist, obwohl er zur Bildungselite dieses Landes gehört, blind für den Kern des Problems. Er will nicht sehen, nicht wahrnehmen, dass das Hanfverbot die Wurzel allen Übels ist. Ein Übel, von dem die Psychoklempnerbranche bestens profitiert.

Wie sehr der gute Mann in die Irre läuft, beweist auch, dass er seine völlig abstruse Argumentation auf Aussagen eines Polizisten stützt, der darüber schwadroniert, dass sich der Wirkstoff THC in den letzten Jahren deutlich erhöht hat. „Allein vor diesem Hintergrund darf Cannabis nicht weiter verharmlost werden“, krakeelen der LKA-Präsident und Möller im Chor. Die medizinische Weisheit des Paracelsus, dass allein die Dosis das Gift macht, scheint die beiden Suchtexperten offenbar gänzlich unbekannt.

Zu guter Letzt beruft sich der promovierte Suchtexperte noch auf den hohen Sachverstand der größten Suchtfachsspezialexperten aller Zeiten – Marlene Mortler. Wenn diese Koryphäe der Hanfsuchtwissenschaft in ihrer Funktion als Drogenbeauftragte der Bundesregierung im Anti-Hanf-Krieg einen Segen für die Menschheit sieht, kann ein Möller ja nicht irren. Und so sollen denn die Menschen draußen im Land wissen: „Cannabis ist kein lustiges Lifestyleprodukt. Wer regelmäßig kifft, der wird irgendwann zur Belastung für die gesamte Gesellschaft.“