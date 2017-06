Erneut kein messbarer Anstieg von Unfällen mit tödlichem Ausgang.

Marihuanakonsumenten mit einem Führerschein haben oft ein sie ständig begleitendes Problem. Obwohl sie weder berauscht noch auffällig im Straßenverkehr unterwegs sein können, werden ihnen oft bei stichprobenartig durchgeführten Verkehrskontrollen Urinproben unter dem Druck der Gesetzeshüter abverlangt, die anschließend zum Verhängnis in Form des Führerscheinentzuges führen. Auch wenn Beobachtungen aus Amerika eher Zusammenhänge zwischen Cannabiskonsum und einer verantwortungsbewussten Fahrweise feststellten, wird hierzulande immer noch unverhältnismäßig hart gegen Kiffer vorgegangen, die sich nach Wochen eines Hanfrausches nüchtern hinters Steuer klemmen. Selbst der angesehene Chef der Berliner Ärztekammer forderte daher bereits eine Amnestie für alle Autofahrer, denen trotz unberauschten Fahrens die Papiere entwendet wurden. Rückendeckung bekommen Marihuana konsumierende Fahrzeugführer nun auch erneut durch glaubhafte Studienergebnisse, welche wieder bestätigen, dass die Straßensicherheit durch eine Legalisierung von Cannabis nicht negativ beeinflusst wird.

NORML berichtet über aktuelle Erkenntnisse der amerikanischen Public Health Association, welche die tödlichen Verkehrsunfälle verschiedener Bundesstaaten über einen längeren Zeitraum miteinander verglich. Dabei wurde festgestellt, dass sich die Zahlen der Unfälle mit Todesfolge nach drei Jahren legalem Cannabiskonsum in Colorado und Washington in keiner aussagekräftigen Weise von anderen Bundesstaaten unterscheiden würden, in denen der Genusskonsum noch immer verboten wäre. Werte von 2009 bis 2015 sind aus den beiden liberalen Bundesstaaten verwendet worden, welche mit Zahlen desselben Zeitraums aus acht anderen Bundesstaaten in einen Vergleich gesetzt wurden. Paul Armentano von NORML kommentierte das Forschungsergebnis über die Verkehrstüchtigkeit von legal kiffenden Autofahrern in den USA wie folgend: „Diese Schlussfolgerungen sollten auf alle Gesetzgeber und diejenigen in der Öffentlichkeit beruhigend wirken, die bislang Bedenken haben, dass eine Regulierung der Marihuana-Nutzung unter Erwachsenen die öffentliche Sicherheit versehentlich gefährden könnte. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass solche Ängste unbegründet sind und dass derartige Bedenken Gesetzgeber und Wähler in anderen Ländern – die Cannabis legalisieren – nicht übermäßig beeinflussen sollten.“

Um dagegen die hierzulande zu Unrecht durchgesetzte Gesetzeslage übermäßig zu beeinflussen, können bitter betroffene Führerscheinverlierer ihrer albtraumhaften Erfahrungen mit der Verkehrspolizei weiterhin dem Deutschen Hanf Verband schildern, der sich aktuell verstärkt dieser diskriminierenden Situation auf unseren Straßen annimmt.