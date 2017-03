Gegen die missglückte Strategie des Drogenkriegs.

Der Präsident der Berliner Ärztekammer hat sich im Interview mit der TAZ über den gesellschaftlichen Umgang mit Drogen im Allgemeinen sowie gegen die missglückte Strategie des Drogenkriegs ausgesprochen, und dabei seine fundierte Meinung zum Thema für die Ewigkeit festhalten lassen. So kommen ziemlich konstruktive Kommentare von Günther Jonitz zum Tragen, der sich bereits 2004 für eine Freigabe von Cannabis während der Diskussion um die Geringe Menge in Berlin aussprach. Seither fordert der angesehene Facharzt für Chirurgie ein auf Wahrheiten basierendes Handeln, weshalb der Chef der Berliner Ärztekammer weiterhin für eine liberale Cannabispolitik eintritt. Alkohol ist gefährlicher als Cannabis und Rausch gehört zum Menschengeschlecht einfach dazu – dass ist die Meinung von Günther Jonitz.

Dabei wäre die Freude am Rausch auch selbst nichts Verwerfliches, solange der Lebensalltag darunter nicht leiden würde. Man könne die Leistungsfähigkeit eines Menschen nicht pauschal anhand seines Konsumverhaltens beurteilen. Der Unterschied zwischen einem Feierabendjoint oder einer Flasche Rotwein existiere beispielsweise für ihn schon lange nicht mehr, da er dank eines befreundeten Drogenrichters – der als Hardliner bekannt war – eine Menge über die Alltagstauglichkeit von Marihuana gelernt habe. So sieht Günther Jonitz nun nicht nur in der portugiesischen Drogenpolitik das aktuelle Paradebeispiel für verbesserte Zustände im Umgang mit Substanzgebrauch, er ist auch der Meinung, dass in Deutschland seit dem „01. März“ der große Umschwung in der Cannabisfrage stattgefunden hat. In wenigen Jahren wird das Verständnis in der Gesellschaft angekommen sein, dass keine chaotischen Zustände ausbrechen werden, wenn die wirksame Medizin Marihuana letztendlich für den Freizeitkonsum legalisiert würde. Dies wäre seiner Meinung auch der richtige Schritt, um jugendliche Gehirne vor den möglichen Schäden des Cannabiskonsums schützen zu können. Denn nach dem Informationsstand des Präsidenten des Berliner Ärztekammer stiegen die Zahlen der schweren Psychosen unter Heranwachsenden, bei denen dann auch die Selbstmordrate steigen würde – trotz der aktuellen Prohibition.

Klar sieht Günther Jonitz auch die Gefahr, dass sich der Konsum der Cannabisprodukte spürbar erhöhen könne, sollte die Pflanze von der Verbotsliste in den nächsten Jahren gestrichen werden. In den USA wäre es, wie in Portugal, feststellbar gewesen, dass sich neben den Konsumentenzahlen auch die negativen Folgen kurzfristig erhöht hätten. Eine steigende Unfallrate, wie sie auch nach der Wende – dank PS starken Westautos – feststellbar war, müsste als möglicher Kollateralschaden vorhergesehen und bestmöglich zu verhindern versucht werden. Dennoch seien alle drohenden Gefahren wesentlich fortschrittlicher, als den gescheiterten Drogenkrieg aufrechtzuerhalten, dessen diskriminierenden Handlungsweisen tagtäglich selbst beim Führerscheinrecht durchgesetzt werden. „Das ist noch mal ein Skandal für sich“, sagt Günther Jonitz – Chef der Berliner Ärztekammer – und fordert aufgrund der fehlenden Standards ein Amnestiegesetz für kiffende Autofahrer in Berlin, welches den Betroffenen unter den richtigen Umständen sogar den Führerschein zurückbrächte. Er selbst hofft spätestens zu seiner Pensionierung in etwas moderneren Zeiten leben zu dürfen, obwohl er bislang noch nie Cannabis ausprobiert hat.

Weniger Verkehrstote in den US-Bundesstaaten nach der Cannabislegalisierung sowie eine ausbleibende Kiffermanie trotz der legalen Verfügbarkeit der törnenden Hanfprodukte sollten dem ausgebildeten Facharzt und Präsidenten seiner Zunft die angebrachten Argumente zukünftig noch etwas leichter von der Zunge gehen lassen. Fehlen nur noch stichfestere Daten über die tatsächlichen Gefahren für menschliche Gehirne.

Wahrheit und Pflicht.