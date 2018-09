Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ABDA verspricht aber Kooperationsbereitschaft.

Die Diskussion über die Hanflegalisierung und den richtigen Weg dorthin hat spätestens wieder gehörig an Fahrt aufgenommen, nachdem sich innerhalb einer Woche der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses Erwin Rüddel für die Durchführung von Cannabismodellprojekten ausgesprochen hatte, und anschließend die SPD sich in der gesamten Thematik endlich angemessen zu positionieren versuchte. Da in vielen Gesprächen über die mögliche Abgabe von Cannabis an Erwachsene oft Apotheken als künftige Verkaufsstellen der berauschenden Pflanzengüter genannt worden sind, äußerte sich nun eine Sprecherin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ABDA auf Nachfrage gegenüber der Deutschen Apothekerzeitung, wie die geäußerten Vorstellungen in der Branche tatsächlich aufgefasst würden. Die Spitzenorganisation der Apotheker und Apothekerinnen vertritt die Meinung, dass die Apothekerschaft gegen die Cannabisfreigabe wäre, sich aber bei einer Legalisierung des Rauschmittels professionell und hilfsbereit verhalten würde.

„Aus fachlichen Gründen lehnt die Apothekerschaft unter Federführung der Bundesapothekerkammer die Legalisierung von Cannabis ab“, wird die Sprecherin von ABDA auf der Deutschen Apothekerzeitung aus ihrer Antwort an die Publikation zitiert. Jedoch müsste die politische Entscheidung über diesen Sachverhalt auf gesellschaftlicher Ebene getroffen werden, und sollte es aufgrund eines dort stattfindenden Konsens zu einer Freigabe von Cannabis kommen, würden die Apotheker dafür bereit sein. Die Branche würde in einem solchen Fall „zu einer Lösung beitragen, die den Besonderheiten von Cannabisprodukten unter Qualitäts- und Sicherheitsaspekten Rechnung trägt“, fügt man daher seitens der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ABDA hinter die Ansage, dass man den möglichen Schritt aus fachlichen Gründen nicht befürworte.

Deutschlands Ärzte sahen dies laut einer Umfrage des Ärztenachrichtendienstes im Februar 2018 aus ihrer fachlichen Sichtweise anders als die Apothekerschaft, sodass bereits zu diesem Zeitpunkt eine kleine Mehrheit der teilnehmenden Mediziner für die Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken unter strengen Regeln stimmte – mit einem vorstellbaren Verkauf an Endkunden in Apotheken.