Gesundheitspolitiker der CDU fordert Klarheit in der Legalisierungsdebatte.

Auch wenn die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bei Debatten rund um die Cannabisthematik sowie aufgrund der Äußerungen ihrer zum zweiten Mal im Amt beschäftigen Drogenbeauftragten kaum als eine fortschrittliche Partei bezeichnet werden kann, so sind nicht alle Politiker der Union auf dem Holzweg stehen geblieben. Offensichtlich beschäftigen sich einige Menschen aus dem konservativen Lager trotz der Grundstimmung in ihren Reihen eigenständig mit den stattfindenden Umwälzungen in der globalen Drogenpolitik und verschließen sich nicht vor den vorzeigbaren Ergebnissen. Nachdem der Gesundheitspolitiker Erwin Rüddel Uruguay besuchte, änderte sich schließlich seine Meinung über die Herangehensweise hierzulande. Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses wirbt jetzt für Cannabismodellprojekte.

„Ich bin mit Bedenken dorthin und sehr nachdenklich zurück gekommen“, sagte Rüddel den Stuttgarter-Nachrichten im Rückblick auf seine Reise nach Uruguay, welche ihm den Anstoß für den jetzt geforderten Versorgungsversuch in Cannabismodellprojekten gab. Da aufgrund der Legalisierung von Cannabis in dem südamerikanischen Land tatsächlich der Schwarzmarkt so gut wie ausgetrocknet worden wäre, dort aber, wo es ihn noch gäbe, man sich auf besonders starke Varietäten berauschender Hanfpflanzen konzentriere, müsse man in Modellversuchen jetzt eigene und den hiesigen Umständen entsprechende Daten sammeln, die endlich Fortschritt in die festgefahrene Debatte brächten. Um an verwertbare Ergebnisse zu gelangen, müssten nach Rüddels Meinung Apotheken Cannabis an über 18-jährige Personen abgeben dürfen, die sich zuvor als Teilnehmer des wissenschaftlichen Modellversuches registrieren haben lassen. Berlin oder Orte in der Nähe der holländischen Grenze sieht der Vorsitzende des Bundes-Gesundheitsausschusses dabei nicht als ideale Region für einen geografisch stark begrenzten Feldversuch, der Klarheit darüber schaffen soll, inwieweit eine liberalere Drogenpolitik Auswirkungen auf die Gesellschaft haben könnte. Mit auf dieser Art gewonnenen Fakten hätte man dann endlich einige Instrumente, um die gesamte und oft auch emotionell geführte Diskussion etwas zu versachlichen, ist sich der CDU-Gesundheitspolitiker Erwin Rüddel sicher. Zuspruch erhält der Vorsitzende des Bundes-Gesundheitsausschusses Rüddel aktuell jedoch noch weniger von seinen eigenen Parteigenossen als eher aus anderen politischen Lagern, wo man den Sinneswandel aber dafür sogleich besonders stark befürwortet und ebenso auf schnellen Fortschritt hofft.

In Zeiten, in denen synthetische Cannabinoide ein Menschenleben kosten können, sollte über sichere Alternativen zur Prohibition spätestens ernsthaft nachgedacht werden.