Mortlers irreführende Argumentation

Feuer auf Marlene Mortler

Beitrag von Hans Cousto

Zur Sommersonnenwende, den 21. Juni 2018, gab das Büro der Drogenbeauftragte Marlene Mortler (CSU) eine Pressemitteilung unter dem Titel „Neue BZgA-Daten zum Cannabiskonsum zeigen deutlichen Anstieg bei jungen Männern“ heraus. In dieser Pressemitteilung heißt es: „Zum Weltdrogentag am 26. Juni 2018 warnen die Drogenbeauftragte der Bundesregierung und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) vor den Risiken des Cannabiskonsums. Wie neue Studienergebnisse der BZgA zeigen, ist der Konsum von Cannabis bei 12- bis 25-Jährigen in Deutschland in den vergangenen Jahren angestiegen.“

Hierzu erklärte Marlene Mortler, Drogenbeauftragte der Bundesregierung: „Dieser Anstieg ist keine gute Nachricht und verdeutlicht mal wieder, dass Cannabis nicht weiter verharmlost werden darf. Gerade mit Blick auf diese Droge brauchen wir mehr Prävention. Die ständige Debatte um die Legalisierung führt in die falsche Richtung. Sie suggeriert gerade den Jüngeren, Cannabis sei eine ungefährliche Substanz – das ist schlicht und einfach falsch!“

Trends des Cannabiskonsums

Relevant für den Trend des aktuellen Konsums von Marihuana und Haschisch ist vor allem die sogenannte 30-Tage-Prävalenz. Die 30-Tage-Prävalenz war von 1973 bis 2004 definiert als der Anteil der Personen, die sagen, gegenwärtig Cannabis zu nehmen und ab 2007 der Anteil der Personen, die in den letzten 30 Tagen mindestens einmal Cannabis genommen haben. Bei den 12- bis 17-jährigen männlichen Jugendlichen stiegt dieser Anteil von 2015 bis 2016 von 2,7 Prozent auf 4,5 Prozent. Dies entspricht einem Anstieg um zwei Drittel innert Jahresfrist. Diese Zahlen verdeutlichen ganz klar, dass Jugendschutz unter den Bedingungen der Verbotspolitik und unter der Regie der Drogenbeauftragten Marlene Mortler nicht gewährleistet ist.

Auch bei den 18- bis 21-jährigen männlichen jungen Erwachsenen wurde im genannten Zeitraum ein Anstieg der 30-Tage-Prävalenz von 9,1 Prozent auf 11,4 Prozent registriert; dies entspricht einem Anstieg um ein Viertel.

In den Umfragen der BZgA wird auch der sogenannte „regelmäßige Cannabiskonsum“ abgefragt. Regelmäßiger Cannabiskonsum wurde von 1993 bis 1997 definiert als zehnmal oder häufiger in den letzten zwölf Monaten, ab 2001 definiert als häufiger als zehnmal in den letzten zwölf Monaten. Diese Definition scheint eher ein juristisches Konstrukt für die Strafverfolgungsbehörden zu sein als eine realistische Darstellung der Gegebenheiten, weil nicht nur Kenner der Materie eine solche Konsumfrequenz als Gelegenheitskonsum und nicht als regelmäßigen Konsum bezeichnen. Bei den 12- bis 17-jährigen männlichen Jugendlichen stieg dieser Anteil von 2015 bis 2016 von 1,1 Prozent auf 2,4 Prozent. Dies entspricht einem Anstieg um mehr als das Doppelte innert Jahresfrist. Auch diese Zahlen verdeutlichen ganz klar, dass Jugendschutz unter den Bedingungen der Verbotspolitik nicht gewährleistet ist.

Beim Alkohol ist alles anders

Die Verbreitung des regelmäßigen Alkoholkonsums, die den mindestens wöchentlichen

Alkoholkonsum in den letzten zwölf Monaten vor der Befragung darstellt, hat in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Bemerkenswert ist hierbei, dass beim Alkohol von einem regelmäßigen Konsum gesprochen wird, wenn innert des letzten Jahres mindestens einmal pro Woche Alkohol konsumiert wurde, während bei Cannabis von einem regelmäßigen Konsum gesprochen wird, wenn mindestens zehn Mal innert Jahresfrist – also fast jeden Monat einmal – Cannabis konsumiert wurde.

Zum Umgang mit Alkohol gibt es kein generalpräventives Verbot wie beim psychotrop wirkenden Hanf, obwohl der Konsum von Alkohol sowohl für das Individuum als auch für die Gesellschaft ein höheres Risiko darstellt als der Konsum von Marihuana oder Haschisch. Doch trotz des höheren Gefahrenpotenzials und dem Wegfallen eines generellen Verbotes entwickelt sich beim Alkohol der Jugendschutz besser als bei den Cannabisprodukten. Die Lebenszeitprävalenz des Alkoholkonsums ging von 2001 bis 2016 bei den 12- bis 17-jährigen männlichen Jugendlichen von 88,3 Prozent auf 64,5 Prozent zurück, die 12-Monats-Prävalenz ging in diesem Zeitraum in der gleichen Kohorte (12- bis 17-jährige männliche Jugendliche) von 79,4 Prozent auf 54,8 Prozent zurück, die 30-Tage-Prävalenz sank von 58,5 Prozent auf 36,1 Prozent und der regelmäßige Konsum von 32,8 Prozent auf 13,6 Prozent. Bei den weiblichen Jugendlichen ist ein ähnlich starker Rückgang des Konsums von Alkohol festgestellt worden.

Fazit

Maßnahmen für den Jugendschutz sind unter den Bedingungen eines generellen Verbotes des Umgangs mit psychotrop wirkenden Cannabisprodukten (außer zu medizinischen Zwecken) offensichtlich nicht von Erfolg gekrönt, obwohl die Polizei in den letzten Jahren Jahr für Jahr die Fahndung nach Cannabiskonsumenten intensivierte und somit immer mehr auf den Konsum bezogenen Cannabisdelikte zu registrieren vermochte. Beim Alkohol scheinen die getroffenen Maßnahmen zur Reduzierung des Konsums bei Jugendlichen jedoch einen messbaren Erfolg zu haben, obwohl es kein generelles Verbot zum Umgang mit Bier, Wein, Sekt und Schnaps für Erwachsene gibt. Es ist deshalb absurd, immer den Jugendschutz anzuführen, wenn es um die Legalisierung von Cannabis für Erwachsene geht. Dank den Umfragen der BzgA kann man mit den gewonnenen Daten klar aufzeigen, dass ein generelles Verbot für alle Menschen (außer Patienten) nicht zielführend in Sachen Prävention ist.