Schon Anfang letzten Jahres überraschte die Berliner SPD mit ihrem gesundheitspolitischen Sprecher Thomas Isenberg, als man davon berichtete, dass dieser einen Antrag auf ein Cannabismodellprojekt in Berlin beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte einreichen wolle. Jetzt hat sich schon vor dem Ablauf der auf zwei Jahre geschätzten Vorbereitungszeit tatsächlich etwas mehr Rückhalt in der Partei entwickelt, sodass gestern vom Kreisverband Mitte eine ausformulierte Forderung für den Landesparteitag im November verabschiedet wurde, die verlangt, dass sich die SPD bundesweit für das Thema starkzumachen habe, damit Cannabis künftig staatlich kontrolliert angebaut und ausgeben werden darf. Die SPD in Berlin steht anscheinend zur Cannabisfreigabe bereit.

Gefordert wird in dem folglich an die SPD gerichteten Antrag die „staatlich kontrollierte Produktion und Abgabe von Cannabisprodukten an Erwachsene und deren legalen Besitz“, weil – nach den Worten Thomas Isenbergs – „die auf Verboten und Kriminalisierung basierende aktuelle Cannabispolitik gescheitert ist“. Während die Verbote keinen Menschen vom Konsum abhielten, dafür aber die Polizei und Justiz an ernsthafter Arbeit hindern würden, gäbe es keinen Grund den Konsum zu kriminalisieren. Trotz der gesetzlichen Gegebenheiten kifften heute mehr Menschen als noch vor zwanzig Jahren. Die Quote von Berlinern, welche schon einmal Cannabis probierten, läge nach Studien bei den 17 – 39-Jährigen bei satten 55 Prozent. Um diesen Personen zukünftig einen höheren Gesundheitsschutz zu gewährleisten, Schwarzmarkthändlern die Einnahmequelle zu entreißen, aber dafür zeitgleich den Suchthilfeaspekt ausbauen zu können, stellt sich die Berliner SPD vor, dass Cannabis legal in Apotheken oder Fachgeschäften verkauft werden könne, wobei das natürliche Rauschmittel dann selbstredend mit einem Werbeverbot versehen und ähnlich wie Alkohol und Tabak besteuert gehöre. Bis es tatsächlich so weit kommt, sollten – laut den Sozialdemokraten aus der Hauptstadt – vernünftige Zwischenschritte gegangen werden, die in Form von wissenschaftlich begleiteten Modellprojekten unter der Kontrolle der Länder viele wertvolle Informationen über den legalen Cannabishandel in Deutschland versprechen.

Mit einem Vorsitzenden des Bundes-Gesundheitsausschusses, der trotz seiner CDU-Mitgliedschaft für derartige Modellprojekte wirbt, stehen die Chancen auf eine Umsetzung solcher Versuchsreihen gar nicht mal mehr so schlecht.