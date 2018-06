Medizinisches Cannabis in der Bürokratiefalle?

Deutsche Apotheker klagen an

Jetzt ist es also amtlich. Die Justizminister der Bundesländer haben beschlossen, die Menge von Cannabis, bei der die Staatsanwaltschaft von einer strafrechtlichen Verfolgung absehen kann, auf sechs Gramm zu senken. Sicher, vorläufig gibt es Ausnahmen usw., aber die Tendenz ist klar erkennbar. Kiffer sollen noch massiver juristisch verfolgt werden können, als bisher. Offensichtlich braucht die momentane bundesdeutsche Gesellschaft ein Feindbild von Ausgestoßenen, die sie jederzeit juristisch belangen kann. Ob dies den ersehnten gesellschaftlichen Frieden bringt, den die Politiker momentan gebetmühlenartig beschwören, ist zu bezweifeln. In jedem Fall haben sie ein vermeintlich „leichtes“ Opfer gesucht, von dem nicht so viel Widerstand zu erwarten ist: den deutschen Michel, äh Kiffer. Bleibt abzuwarten, ob sich diese Hoffnung auch bestätigt.

Um nicht allzu sehr bei einem Thema verhaftet zu bleiben, eine andere bezeichnende News. Apothekenmitarbeiter haben sich zum Thema Cannabis geäußert. Cannabis ist bekanntlich verschreibungspflichtig und nur über die Verordnung via Betäubungsmittelrezept erhältlich. Eine aktuelle APOSCOPE-Studie zeigt, dass die Abgabe ohne Rezept von beinahe 25% aller Befragten begrüßt werden würden. Lediglich sechs Prozent der Befragten meinte, dass Cannabis keine sinnvolle Ergänzung in einer Therapieform seien. Wichtig seien aber Limitierungen, zum Beispiel in Form von Höchstmengenabgaben, einer bestätigten medizinischen Diagnose und eine Altersgrenze. Das befragte Apothekenpersonal sieht am meisten medizinischen Nutzen von Cannabis bei Patienten mit Multipler Sklerose und Rheuma; ebenso wie bei chronisch-entzündlichen Krankheiten oder psychiatrischen Erkrankungen. Da der gesetzliche Rahmen nur „schwerwiegende Erkrankungen“ zur Cannabis-Freigabe vorsieht, ist bei dieser unpräzisen Definitionslage oft die Kostenübernahme durch die Krankenkassen ein Problem.

Die Befragten bemängelten zudem Lieferengpässe. Diese würden eine schnelle Versorgung der Erkrankten deutlich erschweren. Beinahe ein Drittel monierten diesen Umstand. Die Unterversorgung hängt in erster Linie von der Exportabhängigkeit aus den Niederlanden oder Kanada ab. Erst 2019 kommt voraussichtlich die erste Ernte von deutschem Cannabis auf den Markt, wobei das Vergabeverfahren gestoppt wurde. Die größte Hürde sehen beinahe 50% in der Bürokratie. So ist die Identitätsprüfung vor Abgabe von Cannabis besonders lästig, vor allem was den damit verbundenen Zeit- und Arbeitsaufwand angeht. Selbstbewusst gaben die Apothekenbediensteten an, gut über Cannabis Bescheid zu wissen, da bereits Fortbildungen zu dem Thema stattgefunden haben. Bezüglich der Legalisierungsdebatte sind sich die Befragten uneinig, allerdings besteht der Wunsch nach mehr Präventions- und Aufklärungskampagnen.