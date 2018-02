Walter Momper und Eberhard Diepgen zeigen Kante.

Zwei alte Haudegen aus vergangenen Tagen wurden von der Berliner Tageszeitung B.Z. selbstverständlich auch bedacht, ihre aktuelle Auffassung zum Thema Marihuana und Freigabe für Erwachsene aufgrund der gerade im Bundestag stattfindenden Diskussion in die Öffentlichkeit zu posaunen. Die ehemaligen Bürgermeister der deutschen Hauptstadt können als Autoritätspersonen schließlich Meinungen als Wahrheiten darstellen, welche von der meist eher konservativ eingestimmten Leserschaft des bunten Blattes ohne ein Hinterfragen aufgenommen werden sollen. Und selbstverständlich sind die beiden älteren Berliner Ex-Bürgermeister gegen eine Legalisierung von Cannabis, da sie sich mit der Thematik näher beschäftigten …

Die einst in konkurrierenden Parteien agierenden Politdinosaurier Eberhard Diepgen (CDU) und Walter Momper (SPD) waren sich in der Vergangenheit zwar selten einer Meinung, doch präsentieren bei der Cannabislegalisierungsfrage erstaunlich ähnliche kurzsichtige Gedankengänge und vollkommen verquere Gegenargumente, warum der aus Sicht von Experten gescheiterte Kampf gegen Cannabis unbedingt unverändert fortgeführt hört. Der durch einen Bankenskandal einst zum Sturz gebrachte Eberhard Diepgen weiß neben den Gefahren der Einstiegsdroge auch die giftige Wirkung des Hanfkrautes auf Gehirne in die Bevölkerung zu tragen und sorgt mit bizarren Gedankenspielen für ein vorsorgliches Verhindern, liberalere Vorschläge und Überlegungen zukünftig in der Gesellschaft keimen zu lassen. Der Wunsch seitens der Befürworter nach mehr Prävention – die durch legale Cannabisgeschäfte finanziert würde – wäre widersprüchlich, da schließlich erst die Freigabe anschließend mehr Prävention notwendig mache. Nur weil das Problem mit Marihuana nicht durch die Polizei in den Griff zu bekommen sei, dürfe man nicht die Gesetzeslage anpassen, da dieses Vorgehen im Kopf des einen ehemaligen regierenden Bürgermeisters Berlins dann schließlich auch auf Wohnungseinbrüche anzuwenden wäre. Die niedrige Aufklärungsquote bei diesen verstörenden Diebstahlverbrechen dient als Grundlage für die Argumentation.

Ähnlich gefährlich empfindet auch der West-Berliner-Bürgermeister-der-deutschen-Einheit die Vorschläge der Legalisierungsbefürworter und nutzt die einen Tag zuvor genutzte Argumentationskette der neuen deutschen Lieblingspartei AfD. Zwei legale Drogen seien schon genug, weshalb der in direkter Folge erneut genannte Einstiegsdrogeneffekt von Cannabis – der eigentlich nicht offiziell erhältlichen Substanz – auch schon nicht mehr ganz folgerichtig sein kann. Der wirkliche Punkt, der für Walter Momper jedoch gegen eine Cannabisfreigabe unter strengen Jugendschutz- und Qualitätskontrollen spricht, stellt anscheinend das angepeilte Regelwerk und dessen konkrete Umsetzungsmöglichkeit dar. Weil der Verwaltungsaufwand extrem hoch von dem SPD-Mann eingeschätzt wird, überwiege die Skepsis einen neuen Weg einzuschlagen. Man solle lieber das bisherige Verfahren beibehalten, da man sich manchmal einfach „mit dem Unzureichenden zufriedengeben“ sollte, „weil das Optimale nicht zu erreichen ist.“

Mit 5,3 Kilogramm beschlagnahmtem Marihuana und Haschisch allein aus Berliner Gefängnissen wird die unzureichende Situation – an der man sinnvollerweise aus Sicht der beiden ehemaligen Bürgermeister der Stadt festhalten sollte – so zeitlich passend wie überaus eindrucksvoll demonstriert.

Keep on rolling!