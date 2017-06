Marihuana als Straßenfeger gegen harte Drogen.

Auch wenn Cannabis immer wieder fälschlicherweise als Einstiegsdroge bezeichnet wird, wissen aufgeschlossene Menschen mittlerweile, dass eher das Gegenteil der Fall ist. Wer von Zigaretten und Bier auf Marihuana und anschließend andere Suchtmittel umsteigt, hat möglicherweise auch Chancen, Cannabis bei richtiger Anwendung wieder als Ausstiegsdroge einzusetzen. Aus diesem Grund hat auch die Alkoholindustrie ihr Auge auf das medizinisch einsetzbare Genussmittel geworfen und die Pharmalobby hat vor dem Rückgang von ärztlichen Opiatverschreibungen zu fürchten. Nun möchte man in den USA einen Versuch wagen und mit gratis Cannabis für Obdachlose etwas gegen die widrigen Umstände der süchtigen, auf den Straßen San Franciscos lebenden Menschen tun.

Amy Farah Weiss, die Gründerin der Saint Francis Homelessness Challenge, arbeitet an einer Strategie, Obdachlosen mit einer Opioidsucht durch gratis abgegebenes Cannabis von der weiteren Nutzung der harten Suchtmittel abzubringen. Heroin, Meth und Crack wären häufig im Gebrauch bei den Süchtigen auf der Straße, die mit den steigenden Risiken einer Überdosis oder der wachsenden Gefahr sich mit Krankheiten zu infizieren, immer häufiger konfrontiert sind. Die Idee, den schweren Drogensüchten mit Cannabis entgegenzuwirken, wurde von einem Bewohner des von Amy Farah Weiss betreuten Projektes ausgesprochen, was die Aktivistin schnell zum Handeln bewegte. Auch wenn das Vorhaben noch in den Kinderschuhen steckt, formiert sich bereits ein Team für die Umsetzung: So hat eine Landwirtin namens Kelly Bradford schon angekündigt Joints und Cannabisöl gratis beizusteuern und die Ärztin Hanya Barth erklärte sich bereit die nötigen Verschreibungen auszustellen, damit die Cannabispatienten ihre Medizin legal einsetzen können.

Da Studien bereits die Wirksamkeit von Cannabis gegen durch Crystal-Gebrauch verursachte Löcher im Gehirn bestätigten und auch schon Crack-Süchtigen mit Weed ein Weg zurück ins Leben geebnet werden konnte, klingt gratis Cannabis für Obdachlose nach einem ernst zu nehmenden Ansatz für die Verbesserung der Umstände von Menschen, die täglich kurz vor dem Abgrund stehen.

Lasst sie gesunde Wurzeln schlagen.