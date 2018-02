Debatte über eine Veränderung der Schwarzmarktsituation falsch verstanden.

Wie in den letzten Tagen immer wieder in den Nachrichten mitzulesen war, hatte sich der Bundestag am gestrigen Tag fest vorgenommen über drei Anträge zum Thema Cannabis zu debattieren. Der Termin wurde mit einigen Stunden Verzögerung gehalten und die Argumente für und wider Legalisierung erschallten durch den Raum. Während aufseiten der Antrag stellenden Fraktionen von FDP, Linkspartei und Grünen die fundierten Gründe für einen benötigten Umschwung genannt wurden, hielten die Prohibitionisten bei CDU/CSU sowie AfD an den üblichen Stammtischmeinungen fest, welche jeglicher Veränderung widersprechen. Cannabis im Bundestag bleibt vorerst ohne Wirkung.

Selbst bei der alten Tante SPD scheint langsam angekommen zu sein, dass sich mit der bisher gefahrenen Strategie im Drogenkrieg wenig Land gewinnen lässt. So äußerte sich die gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion Sabine Dittmar verständnisvoll über die Ideen, Schwarzmarkt mittels legalem Handel eindämmen und Konsumenten auf diesem Wege zeitgleich entkriminalisieren zu können. Die bekannte Legalisierungsgegnerin und bayrische Gesundheitsministerin Melanie Huml hingegen versteht noch immer nicht, dass mit der Freigabe von Cannabis unter gesetzlichen Regeln keine höheren Gesundheitsrisiken für Konsumenten entstehen würden. Die scharfe Kritik, man würde mit der Forderung Cannabis für Genusszwecke freizugeben, die bestehenden Gefahren für Leib und Seele ignorieren, wäre bei Menschen, welche unkontrollierte Verbrauchsgüter weiterhin unter dubiosen Umständen florieren lassen wollen, wohl wesentlich angebrachter.

Obwohl die auch aus Sicht der FDP auf Repression basierende Cannabispolitik in Deutschland gescheitert wäre und sogar die Linke Polizisten lieber Sinnvolleres zu arbeiten gäbe, anstatt sie friedliche Kiffer jagen zu lassen, scheint in manchen Köpfen noch immer nicht angekommen, worüber in der Debatte eigentlich geredet wird. Der Vizechef der Jungen Liberalen hilft daher den weniger Begabten mit einer ganz einfachen Aussage auf die Sprünge: „Die eigentliche Entscheidung lautet doch, ob wir Cannabis vom kriminellen Dealer um die Ecke oder an kontrollierten Abgabestellen verkaufen lassen möchten.“ Also ganz einfach gesprochen: Nicht, ob es Cannabis hierzulande überhaupt zu erwerben gibt, sondern wo!

Nach der wenig verändernden 45-minütigen Auseinandersetzung im Bundestag werden die Antragsvorlagen zur federführenden Beratung an den Gesundheitsausschuss überwiesen – während sekündlich für Cannabis weiterhin das Bargeld auf den illegalen Marktplatz prasselt. Nach Meinung des 31-jährigen CSU Abgeordneten und ausgebildeten Arztes Stephan Pilsinger würde aber ausgerechnet der intensive Konsum der natürlichen Rauschsubstanzen des Hanfs ganz besonders dumm machen …

Applaus!