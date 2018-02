Jetzt noch die vorhandene parlamentarische Mehrheit nutzen.

Auch wenn sich Bayerns Gesundheitsministerin und andere schlecht informierte Personen mit Binsenweisheiten gegen einen längst angebrachten Strategiewechsel in der Cannabispolitik aussprechen, so gibt es politische Kräfte, denen der bereits angerichtete Schaden genügend Gründe gibt umzudenken. Die Freien Demokraten fielen in den vergangenen Wochen immer wieder positiv mit Vorstößen bei Cannabisbefürworten auf, und nun gesellen sich weitere Kandidaten dazu, die bei noch immer möglich erscheinenden Neuwahlen in Deutschland eine Stimme verdienen würden. Die Linkspartei strebt eine Beendigung des Cannabisverbotes an und möchte mittels einer parlamentarischen Mehrheit die Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten erwirken.

Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur ließ der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken die angestrebten Pläne der Fraktion durchsickern, aufgrund der gescheiterten Verfolgungsstrategie eine Kursrichtung noch vor dem Zustandekommen einer möglichen Großen Koalition zu erwirken. Mithilfe eines gemeinsamen Antrags, der von anderen Fraktionen gestützt würde, könnte dann die vorhandene parlamentarische Mehrheit dafür sorgen, dass der Eigenbedarf geringer Mengen Cannabis legalisiert würde. Funktionierende Beispiele hierfür gäbe es in Uruguay, Portugal oder anderen Ländern, in denen Konsumenten nicht länger unnötig kriminalisiert würden. Absolut notwendig sieht Jan Korte von der Linkspartei bei einem angedachten Umschwung die zwingende Absetzung der Bundesdrogenbeauftragen Marlene Mortler, welche mit „rückwärtsgewandter Drogenpolitik“ in keinster Weise dazu beitragen kann, „die Kriminalisierung der Konsumenten zu beenden, die Verbreitung von Cannabis zu kontrollieren sowie den Gesundheits- und Jugendschutz in der Bevölkerung zu verbessern“, was das ausgesprochene Ziel der Linken darstellt. Daher gibt Korte auch dem Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter Rückendeckung, der ebenso alle bisherigen Eindämmungsversuche durch die angewandte Repression als gescheitert betrachtet und daher eine Hanffreigabe für Erwachsene fordert, wofür dieser von privaten Meinungen vertretenden Prohibitionisten gepfeffertes Paroli erhielt.

Da jedoch auch die dem Gras wohl gesonnene FDP bei der thematischen Auseinandersetzung zu Wort kommen darf, häufen sich Argumente für eine Beendigung des Cannabisverbotes auf der Seite der liberalen Frontline – und ebenso die guten Gründe das Tätigkeitsfeld der amtierenden Drogenbeauftragten in Zukunft sehr stark einzuschränken.

Die Cannabis Community will k eine neue Drogenbeauftragte – so sehr wie das Ende des Hanfverbotes!