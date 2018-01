Cannabis-Community will keine neue Drogenbeauftragte

Hanf-Journal-Umfrage: 100 % der Befragten sprechen sich für zweite Amtszeit von Marlene Mortler aus

Ein Appell an die SPD – glossiert von Sadhu van Hemp

Sonntag soll er fertig sein, der Koalitionsvertrag der GroKo. Noch gibt es ein paar vorgetäuschte Streitpunkte, die auszuräumen sind. Cannabis zählt nicht dazu. In diesem Punkt sind sich CDU/CSU und SPD auch ohne Absprache einig: Eine Entkriminalisierung der Genusskiffer gibt’s nicht und wird es nicht geben. Bis zur nächsten Bundestagswahl soll es so weitergehen wie bisher: Hänflinge ächten, verfolgen und wegsperren – notfalls von der Polizei auf der Flucht erschießen lassen.

Düstere Zeiten stehen der Hanf-Community bevor, wenn Sonntagabend die Chefs der Koalitionsparteien feist grinsend vor die Hauptstadtpresse treten und sich selbst beweihräuchern. Die neue alte Bundeskanzlerin wird dem „Volk“ kackfrech die Raute zeigen und die weisen Worte sprechen: „Ich sehe nicht, was wir anders machen sollten.“

Warum auch? Die Sozialdemokraten haben sich zwar etwas geziert, sich nach der grandiosen Wahlpleite erneut zu Kollaborateuren einer bürgerfeindlichen Politik machen zu lassen, doch nun sind sie wieder an Bord, die Berufsopportunisten der „Asozialdemokratie“. Daran wird (mit ziemlicher Sicherheit) auch die Befragung der SPD-Basis nichts ändern, die den Wiedereinstieg in die GroKo noch verhindern könnte. Sozialdemokraten sind seit jeher rückgratlose und tatenlose Weichlinge, die erst dann Position beziehen, wenn es darum geht, die Sozialdemokratie zu verraten.

Das (Grusel)Kabinett Merkel IV wird mit freundlicher Unterstützung der SPD den Anti-Cannabis-Krieg unvermindert fortsetzen. Die Community kann sich schon mal auf ein Wiedersehen mit Marlene Mortler freuen. Für die Stammtischsozialdemokraten gibt es keinen Grund, die Bevölkerung vor der Verbotstante zu schützen. Schließlich hat „Das Marlenchen vom Hopfenhof“ (Eulenspiegel 01/18) alles richtig gemacht: Der Bierpreis ist stabil und das Fußballstadion in Gelsenkirchen heißt noch immer Veltins-Arena. Die CSU-Spaßbremse hat ganz im Sinne der Sozialdemokraten das Feuchtbiotop der Schnapsdrosseln und Schluckspechte nicht ausgetrocknet und zugleich die Hänflinge tiefer in den Drogensumpf getrieben. Das verdient selbstverständlich auch von SPD-Seite Anerkennung und Lob. Diese Drecksarbeit hätte eine Drogenbeauftragte mit SPD-Parteibuch nicht besser machen können. Soviel geballte Unkenntnis gepaart mit Realitätsverweigerung und Boshaftigkeit könnte selbst eine Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die von 2005 bis 2009 für Spott und Hohn sorgen durfte, nicht an den Tag legen, wenn sie denn von der SPD für diesen Posten reaktiviert würde.

Also, liebe SPD-Genossen, bleibt euch treu und kommt bitte nicht auf die Schnapsidee, irgendetwas anders machen zu wollen! Beherzigt das Pro-Mortler-Votum der im Görlitzer Park durchgeführten repräsentativen Umfrage! Lasst dem süßen Fratz aus Franken das warme und sichere Plätzchen im Gefechtsstand des War on Drugs! Ohne Mortler machen GroKo und Cannabis-Prohibition keinen Spaß. Und ein bisschen Spaß muss schon sein, wenn ihr von Eigennutz getriebenen SPD-Bonzen mithelft, die Wähler mehr und mehr in die Arme der Rechtspopulisten und Nazis zu treiben.