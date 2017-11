Urteil für Cannabis-Patienten Günter Weiglein

Keine Lizenz zum Gärtnern – Verwarnung auf Bewährung.

Gerichtsverhandlung wegen Eigenanbau von Cannabis

Heute Morgen um 10 Uhr wurde vor dem Amtsgericht Würzburg der Fall Günter Weiglein, zum Anbau von 45 Hanfpflanzen, welche ihm bereits am 05.Mai.2016 aus seiner Wohnung entwendet wurden, verhandelt. Etwa 10 Freunde und Cannabispatienten waren gekommen um mentalen Support zu geben und auch wir vom Hanf Journal waren zu seiner Unterstützung in Würzburg dabei.

Zum Hintergrund des Falles: Seit einem Motorradunfall im Jahr 2002 leidet Günter Weiglein unter starken chronischen Schmerzen. Wegen der heftigen, die Lebensqualität stark einschränkenden Nebenwirkungen konventioneller Schmerzmittel suchte er, zusammen mit seinem behandelnden Arzt, nach einer alternativen Therapieform. Der Schmerzpatient erhielt schließlich 2009 vom Bundesinstitut für Arzneimittel in Bonn eine Erlaubnis, medizinisches Cannabis legal zu konsumieren. Doch kann sich der unter chronischen Schmerzen leidende teures Apotheken-Kraut schlicht nicht leisten und seine Krankenkasse kommt für die Behandlungskosten von mittlerweile 800 € pro Monat nicht auf. Daher verklagte er die die Bundesopiumstelle im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Bfarm) darauf, dass ihm der Eigenanbau von Cannabis erlaubt wird. Im Juli 2014, erhielt Weiglein vor dem Verwaltungsgericht in Köln die lang ersehnte richterliche Erlaubnis, dass er Cannabis Anbau für den medizinischen Eigenbedarf betreiben darf. Doch die BfArM legte gegen das Urteil Berufung ein. Mit der Neuregelung des BtMG im März 2017 änderte sich die Situation des Schmerzpatienten nicht zum Besseren – im Gegenteil, die Techniker Krankenkasse übernimmt die Kosten für seine Behandlung mit medizinischem Cannabis nicht. Er kann sich zwar von seinem Arzt ein Privatrezept für medizinisches Cannabis ausstellen lassen, doch die Kosten muss er selbst übernehmen. Erneut ist er damit in der Situation sich teures Apotheken-Kraut nicht leisten zu können. Infolge des neuen Gesetzes haben sich zudem die Preise für Medizinalhanf in den Apotheken fast verdoppelt und nicht alle Sorten sind immer lieferbar. Günter Weiglein befindet sich damit in einer schlimmeren Situation als zuvor. So wurde er 2016 wegen Eigenanbaus von 45 Hanfpflanzen angezeigt und sollte einen Strafbefehl von 800.- Euro akzeptieren. Sein Anwalt Matthias Schillo hat dagegen Einspruch eingelegt, was nun zur Verhandlung vor dem Amtsgericht Würzburg führte.

Gegen Weiglein wurde als Urteil eine Verwarnung auf zwei Jahre Bewährung ausgesprochen. Der Richterin zufolge gibt es kein Selbsthilferecht in dem Sinne. Der Anbau sei zwar „menschlich nachvollziehbar aber trotzdem verboten“. Den Umstand, dass der Eigenanbau von Günter Weiglein aus einer Notstandslage heraus geschehen ist möchte das Gericht in diesem Verfahren nicht klären.

Wenigstens eine positive Nachricht gibt es, denn zumindest seine Krankenkasse hat eingelenkt und einer Kostenerstattung zugestimmt.