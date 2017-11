CDU-Politiker befinden sich darunter.

Während man vor Kurzem noch freudig von den vielen Legalisierungsbefürwortern in den USA überrascht wurde, haben sich hierzulande offensichtlich auch immer mehr Menschen mit der Cannabisthematik beschäftigt und kommen nach reiferen Überlegungen in erstaunlich hohem Maße zu gleichen Erkenntnissen. Dreiviertel der Deutschen stimmen für die Legalisierung von Cannabis, was die aktuelle Umfrage eines bekannten Privatfernsehsenders verrät.

RTL berichtete just über die Chancen der Grünen und FDP während der aktuellen Jamaika-Sondierungen und befragte Nutzer des eigenen Onlineportals nach deren Meinung zu der Legalisierungsfrage. Dabei konnte eine Anzahl Befürworter ermittelt werden, die sogar die amerikanischen Verhältnisse übersteigen. 77 Prozent der abstimmenden Leser fordern eine Freigabe von Cannabis für Erwachsene, was eine zehn Prozent höhere Menge darstellt als die Anzahl der Befürworter in den Vereinigten Staaten. Da mittlerweile auch innerhalb der Union die Mauern der Prohibition zu bröckeln beginnen – sich beispielsweise der stellvertretende gesundheitspolitische Sprecher Michael Hennrich eindeutig für den legalen Handel mit Marihuana ausspricht und sogar auf greifbare Lösungen für diese „unselige Debatte“ während der Sondierungsgespräche deutet – hängt nun wohl tatsächlich vieles von dem Enthusiasmus der politischen Partner sowie der Stimmung im Land ab.

Da die guten Nachrichten aus Übersee den Schreckensmeldungen aus deutschen Großstädten aber immer häufiger gegenüberstehen und die gesamte Bevölkerung zum Großteil verstanden zu haben scheint, dass die Verbotspolitik weder den Konsum noch den Schwarzmarkthandel mit all seinen unangenehmen Facetten verhindern kann, sprachen die Zeichen der Zeit in Deutschland wohl selten spontan so stark für eine baldige Legalisierung von Cannabis für Genusszwecke erwachsener Einwohner.

Mutti machte zwar vor der Wiederwahl noch gegenteilige Ansagen, gab jedoch keine schriftlichen Versprechen ab.