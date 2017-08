Keine Legalisierung mit Mutti!

So skeptisch wie der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz steht die derzeitige Bundeskanzlerin Angela Merkel Cannabis nicht gegenüber, wie man in einem von der Osnabrücker Zeitung geführten Interview nun erneut in Erfahrungen bringen konnte. Die gern als mächtigste Frau der Welt bezeichnete CDU-Politikerin hat sich in der Frage über eine Legalisierung von Marihuana im Gegensatz zum sozialdemokratischen Hoffnungsträger bereits vollkommen entschieden.

Eine klare Absage an Cannabiskonsumenten von Angela Merkel bezüglich weiterführender Veränderung in der Gesetzeslage wurde klipp und klar ausgesprochen. Eine Legalisierung mit Mutti sollte daher von Wählern der schwarzen Politik in der nächsten Legislaturperiode nicht wirklich erwartet werden. Wenn man Gras in Zukunft legal rauchen möchte, darf man Angela Merkel nicht wählen, verrät sogar eine Überschrift eines Online-Lifestyle-Magazins, welche den Lesern die kurze Antwort der Bundeskanzlerin auf die Frage nach der künftigen Cannabisstrategie gewissenhaft erläutern möchte. „Ich halte davon nichts.“ ist der eindeutig verständliche Satz, den die Wissenschaftlerin Angela Merkel auf das Nachfragen seitens Journalisten zur möglichen Freigabe von Cannabis ausspricht. Keine Veränderungen wären von ihrer Seite hinsichtlich dieser Thematik angedacht; der stark begrenzte medizinische Einsatz daher ausreichendes Recht.

Ob der im Wahlkampf befindlichen Bundeskanzlerin bewusst ist, dass sich allein aufgrund dieses stark begrenzten medizinischen Einsatzes ein anerkannter Arzt seit über einer Woche im unbefristeten Hungerstreik befindet – um auf eine notwendige Versorgungsverbesserung der Cannabispatienten und die Einstellungen von Strafverfolgungen dringlich hinzuweisen – fand während des Interviews der Osnabrücker Zeitung mit Angela Merkel leider nicht den Weg ins Gespräch.