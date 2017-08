Eigene Suchterfahrungen als Maßeinheit angewandt.

Auch wenn laut Playboy-Magazine bereits über die Hälfte der deutschen Bevölkerung für eine Legalisierung von Cannabis zu sein scheint, scheinen die hohen politischen Köpfe noch immer nicht richtig verstanden zu haben, warum das Verbot von Marihuana wieder abgeschafft gehört. Auch wenn bei Grünen und Linken in der Regel angekommen ist, dass die Prohibition stärker schadet als nutzt, wollen bei CDU und SPD die Groschen noch nicht fallen. Selbst der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments und aktuelle Spitzenkandidat der Sozialdemokraten ist aufgrund eigener Suchterfahrungen beim Thema Cannabispolitik gehemmt. Martin Schulz steht Cannabis skeptisch gegenüber.

So wurde der auf Wahlkampf befindliche Kanzlerkandidat der SPD Martin Schulz bei einer Fragerunde in Berlin am vergangenen Montag von einem Cannabispatienten in Bredoullie gebracht, als dieser ihn nach dem fehlenden Engagement der Union und SPD in Sachen Hanf Legalisierung befragte. Nach einem scherzhaften Seitenhieb auf den Nochkoalitionspartner schwenkte der ansonsten kaum um Worte verlegene Schulz auf eigene Lebenserfahrung um und mahnte vor den Gefahren des Rauschmittelkonsums. Die Partei hingegen wäre bei der umstrittenen Thematik insgesamt nicht einig, und die Ratschläge von Drogenexperten aus dem Europaparlament, die in die Richtung einer liberaleren Drogenpolitik tendierten, hielte er selbst nicht für schlüssig, da zeitgleich von diesen Personen oft Verbote für Tabak- und Alkoholwerbung gefordert würden. Aus eigener Erfahrung wisse er dafür ganz genau, dass sein derzeitiges Leben in Abstinenz ein besseres Dasein wäre, als das zuvor unter dem Geißel der Alkoholsucht geführte. Martin Schulz steht legalem Cannabis daher skeptisch gegenüber – aus persönlichen Gründen.

Eine Veröffentlichung klassifizierter UFO-Akten wäre unter dem aufstrebenden Legalisierungszweifler dagegen bei geringen Geheimhaltungsgründen durchaus vorstellbar.