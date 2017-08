Cannabis-Prohibition unerwünschter denn je

Mehr als jeder zweite Deutsche ist für die Legalisierung von Cannabis

Sadhu van Hemp

Wie stehen die Deutschen zur Legalisierung von Cannabis? Eine brisante Frage, die sich auch die Redaktion des leicht angestaubten Männermagazins „Playboy“ stellt. Schließlich ist überall und nirgends von Hanf die Rede – und wer nicht mitredet und zu spät kommt, den bestrafen die Leser. Barbusige Frauen auf Hochglanzpapier allein reichen in einer übersexualisierten Welt nicht mehr aus, um Männer aufzugeilen. Die Zeiten, als sich Millionen Testosteronjunkies in Deutschland unter Zuhilfenahme von Erotikmagazinen selbstbefriedigten, sind längst vorbei. Heute onaniert der Mann vor dem Computerscreen – und das so lange und häufig, bis der Onkel Doktor eine erektile Dysfunktion diagnostiziert. Und dagegen hilft kein „Playboy“ – selbst wenn Marlene Mortler das Playmate des Monats ist.

Männermagazine sind nicht mehr gefragt. Sexbildchen mit halbnackten Frauen im Negligee locken niemanden mehr hinterm Ofen vor. Der Playboy-Redakteur von heute recherchiert deshalb auch nicht mehr ausschließlich unter der Gürtellinie der holden Weiblichkeit, nein, er ist überall investigativ unterwegs – und das zu jedem Thema. Und da sich neben Sex auch Drogen gut verkaufen, hat der „Playboy“ das Meinungsforschungsinstituts Mafo.de damit beauftragt, die Deutschen hinsichtlich der Legalisierung von Cannabis auszuhorchen. Und siehe da, das Erotikmagazin hat eine sensationelle Nachricht zu verkünden: Rund 57 Prozent der Befragten gaben an, dass Cannabis in Deutschland legal zugänglich gemacht werden sollte. Der Umfrage zufolge, die am Montag vorab veröffentlicht wurde, sind neun von zehn der Ausgehorchten davon überzeugt, dass das Verbot die Menschen nicht davon abhält, Cannabis zu erwerben und zu konsumieren.

Diese Zahlen sind fraglos ein Knaller. Endlich gibt es in Deutschland eine Mehrheit von Bürgern, die die Beendigung der Hanfprohibition befürworten. Für bare Münze genommen ergäbe sich daraus nur eine Konsequenz: Die Bundesregierung hat den Auftrag, das Hanfverbot aufzuheben und eine Generalamnestie für alle verurteilten Haschgiftverbrecher zu erlassen.

Doch bei genauerem Hinsehen kommen Zweifel auf, inwieweit auf die Zahlen des Meinungsforschungsinstituts Mafo.de Verlass ist. Ist einer Internetbude zu trauen, deren Betreiber „an Umfragen per Mausklick glauben“? Klingt zwar ganz nett, dass ein „eingespieltes Team aus Soziologen, Psychologen, Betriebswirten und IT-Experten aus Daten Informationen macht“. Aber sind Online-Befragungen wirklich repräsentativ? Immerhin soll es anno 2017 noch Menschen geben, für die das Internet terra incognita ist. Jeder Bundesbürger kennt mindestens einen alten Menschen, der noch nie mit der Maus geklickt hat. Also kaum anzunehmen, dass sich exakt der Querschnitt aller Bürger auf dem Portal der Online-Meinungsforscher anmeldet und seine Zeit mit lustigen Befragungen verschwendet.

So gesehen sind die Ergebnisse der vom „Playboy“ in Auftrag gegebenen Umfrage zur Cannabis-Legalisierung eher mit Skepsis zu betrachten. Genauso wie die „gemachten Informationen“, dass jeder Zweite am liebsten Spaghetti alla Bolognese futtert und sich 42,7 Prozent der Frauen fürs Handy und gegen Sex entscheiden.