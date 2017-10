Mitmachen, bevor uns wieder der Himmel auf den Kopf fällt.

Seit vielen Jahren wiederholen Legalisierungsbefürworter die Argumente, die für eine Freigabe von Marihuana sprechen. Besserer Jugendschutz, sichere Verkaufsangebote und eine Entlastung der exekutiven Staatsmacht sind nur einige Beispiele, die von Prohibitionisten in der Vergangenheit einfach nicht verstanden werden wollten. Nun bröckeln die Verbotsmauern nach erfolglosen achtzig Jahren Kifferjagd jedoch endlich, da vorbildliche Staaten mit alternativen Herangehensweisen beachtliche Fortschritte in der Bekämpfung des Schwarzmarkthandels und der Kriminalität vorweisen können. Selbst die Zeichen der Zeit sprechen für eine Cannabislegalisierung.

So veröffentlichte das bekannte deutsche Zeitungsorgan „Die Zeit“ online einen Artikel, der vor Jahren nicht anders auf szenenahen Publikationen hätte gefunden werden können. Mit Blick auf die kommenden vier Jahre unter einer möglichen Jamaikakoalition zwischen CDU, Grünen und FDP sieht der Autor des Artikels „Legalisiert es!“ genügend gute Gründe gegeben, warum jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Freigabe der natürlichen Rauschsubstanzen aus Hanfpflanzen gekommen ist. Von der vollkommen gescheiterten Prohibition, über greifenden Jugendschutz, zu sprudelnden Steuereinnahmen reichen die Zeilen, die selbstverständlich auch mit Autoritätsargumenten geschmückt worden sind. So bezieht man sich in der Zeit auf den bisherigen wirtschaftspolitischen Sprecher der CDU und promovierten Ökonom Joachim Pfeiffer, der trotz Mitgliedschaft in der Christlich Demokratischen Union aus genannten Überlegungen für die Legalisierung von Marihuana eintrete. Milliardeneinnahmen für den Staat und fehlende Argumente für das Aufrechterhalten der Prohibition lassen am Ende dieses Artikels daher dann auch nur den einen Schluss zu, der anderswo schon umgesetzt wird.

In Kanada versucht Justin Trudeau schließlich gerade den richtigen Wert von legalem Gras einzuschätzen und rechnet sich bei einem Dollar Steuerabgabe pro verkauftes Gramm Cannabis hohe Chancen aus, den bisher blühenden Schwarzmarkt erfolgreich auszutrocknen und damit zeitgleich die Verfügbarkeit von Rauschmitteln für Minderjährige wesentlich einzuschränken. Wie man deshalb hierzulande weiterhin davon ausgehen kann, dass dauerhafte Importe von begrenzt verfügbarem kanadischen Marihuana des Rätsels Lösung für deutsche Medizinalhanfpatienten darstellen, während ökologischer Privatanbau oder private Einkäufe für den Genusskonsumenten immer noch als opferlose Straftaten verfolgt werden, lässt sich mittlerweile einfach nicht länger mit gedruckten Buchstaben erklären.

Sign of the times – die Zeichen der Zeit sprechen für eine Cannabislegalisierung!