Die Prohibition von Marihuana feierte runden Geburtstag.

Obwohl sich die USA aktuell zu einem wegweisenden Land in Fragen der Cannabislegalisierung entwickeln, darf nicht vergessen werden, dass die Prohibition von Marihuana dort eigentlich ihren Ursprung fand. Viele Dekaden sind seit dem ersten Anstoß zur freien Kifferhatz vergangen, in denen die hässlichsten Fratzen des Drogenkrieges anzutreffen waren, weshalb wohl nun auch endlich immer häufiger ein freundlicheres Gesicht bei dem finanziell vielversprechenden Geschäftsfeld seitens der Gesetzeslage aufgesetzt wird.

Achtzig Jahre Jagd auf Cannabiskonsumenten – die Prohibition von Marihuana feierte gestern einen runden Geburtstag.

Die aktiven Re-Legalisierer von NORML wiesen am gestrigen Mittwoch darauf hin, dass sich der messbare Startzeitpunkt des globalen Cannabisverbotes zum achtzigsten Mal jährte. Am 02. August 1937 unterzeichnete Präsident Franklin Roosevelt den House Bill 6385 und ließ damit den Marihuana Tax Act zum Oktober des genannten Jahres ein Gesetz werden. Diese gesetzlichen Umstellungen stellten die ersten Schritte in den gesamten USA dar, durch welche Besitz, Produktion und Handel von Cannabis folgend eine Bundesstaaten übergreifende strafrechtliche Verfolgung nach sich zogen. Der US-Kongress folgte damit vorangegangenen Entwicklungen einzelner Staaten, die sich teils ab 1914 gegen Cannabiskonsum mit hanebüchenen Thesen starkmachten. Nachdem im April 1937 ein erster Entwurf eingereicht wurde, waren nur zwei Anhörungen nötig, um die anwesenden Gesetzgeber von der Richtigkeit des Handelns zu überzeugen. Die einzelne Meinung eines gewissen Harry Ansligers tangierte die Entscheidung damals jedoch gewichtiger, als es die gesamte American Medical Association imstande war. Roosevelt unterschrieb die Wahl der Regierung und ließ die Prohibition von Marihuana damit in eine volle Fahrt geraten. Der Marihuana Tax Act trat letztendlich zum 01. Oktober 1937 in Kraft. Noch heute spüren Millionen Menschen die negativen Auswirkungen, die in der landesweiten Verfolgung von gewöhnlichen Genusskonsumenten in den USA ihren Anfang fanden.

Happy Birhtday, Prohibition!