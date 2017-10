Gewaltige Mehrheit der USA für eine Cannabislegalisierung.

In Deutschland sind aktuell noch nicht genügend Menschen vollständig von den Legalisierungsgedanken fleißiger Cannabisaktivisten überzeugt und besonders in der politischen Landschaft gibt es noch einige harte Nüsse zu knacken. Blickt man dagegen über den großen Teich, findet man nach der Umsetzung verschiedener Cannabisvertriebsmodelle in unterschiedlichen Bundesstaaten der USA mittlerweile die Mehrheit der Bevölkerung aufseiten der einst dämonisierten Kräuterware. Da sogar für Nichtkonsumenten eher positive Grundgedanken mit der Freigabe von Marihuana verbunden sind, ist nach neusten Umfragen eine gewaltige Mehrheit der USA für eine Cannabislegalisierung. Zwei Drittel der Amis wollen legales Weed, was die bisher höchste gemessene Anzahl an Befürwortern einer Prohibitionsbeendigung darstellt.

Vierundsechzig Prozent der an einer Abstimmung teilnehmenden Erwachsenen, die aus allen politischen Lagern stammten, sind der Meinung, dass Marihuana in den gesamten USA legal verfügbar gemacht werden sollte. Erstmalig reihen sich dabei zu den Demokraten und Freien Wählern sogar die Unterstützer der Republikaner hinter den Cannabislegalisierungsgedanken in der von Gallup durchgeführten Umfrage, die von dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut seit 1969 regelmäßig durchgeführt wird. Die Nachricht über den gewaltigen Umschwung, der sich anhand eines Befürworterwertes von zwölf Prozent im ersten Jahr der Umfrage festhalten lässt, wurde unter anderem über die Aktivisten von NORML verbreitet, die sich seit 1970 dafür einsetzen, dass das fatale Hanfverbot aufgrund der Kontraproduktivität wieder abgeschafft wird. Vor dem fünfzigsten Geburtstag der Organisation dürften derart positive Meldungen, über ein spürbar stattfindendes Umdenken in der Bevölkerung, daher wohl als vorzeitiges Geschenk der eigenen Arbeit in Empfang genommen werden, das von ähnlich wegweisenden Insiderinformationen noch gekrönt ist.

Nachdem schon Microsoft über Umwege in das legale Cannabusiness im letzten Jahr einstieg, gibt es nun verdichtete Gerüchte, dass Apple ernsthaftes Interesse an dem vielversprechenden Geschäftsfeld Marihuana entwickelt haben soll – in Form eines Vaporisators.