Cannabis verwandelt Testosteron in Östrogen

Bodybuilder Kali Muscle legt Drogenbeichte ab und predigt Abstinenz

Sadhu van Hemp

Kali Muscle ist ein starker Mann und zeigt viel Muskelfleisch. Sein Körper ist ein Kunstwerk, geradeso wie eine Skulptur, die einen Akt zeigt. Jetzt hat sich der Muskelmann auf seinem You-Tube-Kanal zu Wort gemeldet und den Mainstream der Cannabis-Legalisierung kritisiert.

Nun ist Kali Muscle nicht irgendein Nesthocker, der die Welt von seinem Kinderzimmer aus bekehren will, sondern ein gestandenes Mannsbild mit Vergangenheit. Der gebürtige Kali-fornier kennt sich aus auf der Straße und im Marihuanahandel. Er weiß, wie der Hanfgärtner und Dealer tickt – und wie Marihuana auf den Menschen wirkt. Und deshalb ist es durchaus beachtenswert, was der Kraftprotz, dem umfangreiche Drogenerfahrung nachgesagt wird, zum Thema Cannabislegalisierung in den USA zu vermelden hat.

Alles in allem findet Kali die Entwicklung scheiße. Früher sei der gemeine Kiffer noch ein Loser gewesen, der immer pleite war und auch so rüberkam. Dieses Image habe sich komplett gewandelt. Plötzlich ist Cannabis das Wunderkraut der hippen Leute, die gar nicht merken, dass sie zu Opfern einer Mode und des Kommerzes gemacht werden. Höchst zweifelhaft sei auch, dass Profis mittlerweile das Kiffen „promoten“, da sich der Athlet nach Wettkämpfen und Training besser entspannen könne und der Appetit angeregt würde. Dagegen völlig außer Acht gelassen werden die Gefahren des regelmäßigen Cannabiskonsums. „Kiffen in Verbindung mit Fitness ist nicht cool“, appelliert Kali an die Vernunft der jungen Leute. Als Ex-Grower wisse er, was den Pflanzen in den Gewächshäusern an Chemikalien verabreicht wird – und wie schädlich das Zeug ist, wenn es in den Organismus gelangt. So dürfe sich der kiffende Athlet nicht wundern, wenn ihm neben Muskeln auch die Brüste wachsen. Die Düngemittel und Chemikalien würden das für den Muskelaufbau dringend benötigte Testosteron abbauen und in das weibliche Hormon Östrogen umwandeln.

Kali empfiehlt seinen Turnbrüdern Abstinenz. Er selbst habe auch allem abgeschworen, was knallt. Ob Zigarre, Joint oder Kaffee, Kali nimmt nur das zu sich, was keinen Spaß macht. Er übe sich in Verzicht, und damit ginge es ihm allemal besser als früher. Außerdem empfiehlt er seinen Followern, die 500 Dollar, die der Durchschnittskiffer monatlich verbrennt, besser in den Sparstrumpf zu stecken oder sich davon hochwertiger zu ernähren.

Doch so hart er mit dem „Legalisierungsscheiß“ und den damit einhergehenden negativen Auswüchsen ins Gericht geht – einen wertvollen Ratschlag hat er noch, der ungeprüft befolgt werden sollte. Wer die Finger partout nicht von Cannabis lassen kann, der sollte auf Bio-Gras umsteigen und wenigstens gesund quarzen.