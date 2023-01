Bild: Archiv

Cannabis verändert das orale Mikrobiom. Die bakteriellen Veränderungen wirken sich negativ auf das Gehirn aus.

Cannabis hat eine Vielzahl an positiven Effekten. Es kann Schmerzen reduzieren, den Appetit anregen und hat dabei großen Einfluss auf das Gehirn. So kann Cannabis tatsächlich zu einer Beeinträchtigung des Gedächtnisses, der Lernfähigkeit und der motorischen Fähigkeiten führen, wie ZWP es schrieb.

Veränderungen in oralen (im Mundraum) Bakterien stehen in Verbindung mit Frühgeburten, Alzheimer-Krankheiten sowie auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Diese pathologischen Veränderungen werden auch als Dysbiose bezeichnet. Diese Bakterien können in den Blutkreislauf gelangen und können andere Organe und auch das Gehirn schädigen.

Wei Jiang, M.D., Professorin für Mikrobiologie und Immunologie an der Medical University of South Carolina zeigte mit ihren Mitarbeitern einer EBioMedicine-Studie, dass erhöhter Cannabiskonsum das orale Mikrobiom verändert. Es fand sich eine ungewöhnlich hohe Konzentration des Bakteriums Actinomyces meyeri (A. meyeri) im Mundraum. Man konnte Nachweisen, dass Mäuse die sechs Monate mit dem Bakterium A. meyeri ausgesetzt waren verstärkte Entzündungen sowie mehr Amyloid-beta-Proteine in ihren Gehirnen aufwiesen.

Die Arbeiten von Jiangs wiesen nach, dass das durch Cannabis veränderte orale Mikrobiom eine Rolle bei neurologischen Veränderungen spielt. Allerdings wurden dort nicht die genauen Komponenten untersucht. „Jetzt wollen wir die spezifischen Wirkungen von THC und CBD auf die Dysbiose des oralen Mikrobioms und die psychische Gesundheit identifizieren“, so Jiang. Sie plant, die weiteren Kausalitäten zu erforschen. Ebenfalls möchte sie mit Unterstützung des NIDA-Zuschusses Therapeutika entwickeln, die auf das orale Mikrobiom bei häufigen Cannabiskonsumenten mit neurologischen Störungen abzielen. Welche Auswirkungen hat Cannabis auf das Gehirn? – Dieser Artikel zeigt es.

Ein Beitrag von Simon Hanf

