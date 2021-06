Grün ist die letzte Hoffnung der Cannabis-Community

Der deutsche Herbst kann kommen. Alle Parteien, die sich am 26. September zur Bundestagswahl stellen, haben die SpitzenkandidatInnen gekürt und ihre Wahlprogramme bzw. die Entwürfe desselben vorgestellt. Wie gehabt ist in Sachen Cannabis-Politik von den Christdemokraten nichts zu erwarten. Die von der CSU diktierte Anti-Cannabis-Agenda soll auch in der 20. Legislaturperiode der Bundesrepublik Deutschland fortgesetzt werden, sofern die CDU/CSU mit ihrem Kanzlerkandidaten Armin Laschet von den WählerInnen mit der Regierungsbildung beauftragt wird.

Alle anderen Parteien (außer die nicht wählbaren Faschisten der AfD) versprechen in ihren Wahlprogrammen eine behutsame Abkehr von der menschenverachtenden Cannabisprohibition, die die Deutschen seit sechzig Jahren im Würgegriff hält. SPD, FDP, LINKE und Bündnis90/Die Grünen wollen sich für eine „kontrollierter Freigabe“ bzw. „Modellprojekte“ einsetzen.

Die Frage ist nun, welcher Partei man das Wahlversprechen abnehmen kann, einen Paradigmenwechsel in der Drogenpolitik einzuleiten, wenn sie in Regierungsverantwortung kommt. Insbesondere dann, wenn die geistig nicht so beweglichen WählerInnen aus dem kleinbürgerlichen Milieu mal wieder am Altbewährten festhalten und die CDU/CSU nicht auf die Oppositionsbank schicken. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass weder SPD noch FDP in der Regierungskoalition mit den Christdemokraten auch nur ansatzweise Rückgrat in der Legalisierungsfrage gezeigt haben. Es ist zu befürchten, dass Sozial- und Freidemokraten der CSU den Vortritt lassen, wenn es um den Posten der Drogenbeauftragten der Bundesregierung geht.

Aus drogenpolitischer Sicht führt kein Weg daran vorbei, die CDU/CSU in die Wüste zu schicken, wenn sich etwas ändern soll. Ebenso wenig sollten jene WählerInnen, die ein Ende der Cannabisprohibition herbeisehnen, der SPD und FDP ihr Vertrauen schenken. Beide Parteien rangieren in der Wählergunst weit hinter der CDU/CSU. Kommt es zu einer Koalition beider Parteien mit den hanffeindlichen Christdemokraten, heißt die neue Bundeskanzlerin Armin Laschet und alles bleibt, wie es ist.

Der einzige Weg hin zu einer Entschärfung der Cannabisprohibition führt über Bündnis90/Die Grünen und die LINKE. Wer diese beiden hanffreundlichen Parteien stärkt, gibt der Zukunft in einem Deutschland ohne Kifferhatz eine Chance – auch wenn sie klitzeklein ist. Ziel muss es sein, die CDU/CSU zu marginalisieren und die SPD nicht zur stärksten Kraft in einer künftigen Regierungskoalition werden zu lassen. Auch wenn sich bei dem Gedanken einer grünen Kanzlerin bei vielen BürgerInnen die Nackenhaare sträuben, es gibt keine Alternative, um auch nur annähernd so etwas wie Hoffnung in der Legalisierungsfrage zu schöpfen. Ein SPD-Kanzler Olaf „Schlumpf“ Scholz würde den Krieg gegen die Hanfkonsumenten nur in die Länge ziehen. Mit dem billigen Zugeständnis der SPD, erst über jahrelanges Evaluieren mittels „Modellprojekten für die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene“ zu Potte zu kommen, ist kein Blumentopf gewonnen. Bevor die Langzeitbeobachtung ausgesuchter Hanfkonsumenten zu einem tragfähigen Ergebnis für eine generelle Freigabe führt, vergehen locker einige Jahre, und niemand kann darauf wetten, dass eine spätere Bundesregierung überhaupt noch die gleiche Agenda verfolgt. Überdies sollte beachtet werden, dass die Sozialdemokraten seit mehr als hundert Jahren kontinuierlich dazu neigen, ihre Wählerschaft zu verraten und die gegebenen Versprechen nicht einzulösen.

Die Aussicht auf eine Zeitenwende in der Cannabispolitik bieten derzeit nur die Grünen, die mit Annalena Charlotte Alma Baerbock (ACAB) eine Kandidatin ins Rennen schicken, die durchaus das Zeug dazu hat, den alten weißen Frauen und Männern von CDU/CSU, SPD und FDP den Schneid abzukaufen und das Land in eine Zukunft zu führen, in der es sich als Cannabis-Konsument ein bisschen entspannter lebt.

Der schlechteste Fall, dass die Wähler der Grünen nach der Wahl mit einer schwarzgrünen Regierungskoalition aufwachen, muss beim Gang zur Urne ausgeblendet werden. Für die geächteten und verfolgten Hänflinge gilt nur ein Prinzip – und zwar das der Hoffnung.

Autor: Sadhu van Hemp

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken