Der Weg ist frei für die Cannabislegalisierung in Mexiko



Im November 2018 kippte der Oberste Gerichtshof in Mexiko das Cannabisverbot, da es das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit verletze. Eigentlich hätte daraufhin mit Hochdruck an einer Gesetzesänderung gearbeitet werden, doch die politischen Mühlen verzögerten den Prozess, der zuletzt auch von der Corona-Pandemie verlangsamt wurde. Anstatt am 15. April fristgerecht ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden, wurde nun erst diese Woche seitens des Oberhauses des Parlaments ein Gesetzentwurf zur Regulierung des Konsums und des Handels mit Marihuana akzeptiert. Legales Cannabis ist in Mexiko einen Schritt weiter.



Mit 82 zu 18 Stimmen und sieben Enthaltungen verabschiedete der Senat den Gesetzesentwurf, der für eine landesweite Freigabe von Cannabis zu Genusszwecken sorgen wird. Jetzt müssen nur noch die Politiker des Unterhauses der Abgeordnetenkammer zustimmen, damit Mexiko das dritte Land der Erde wird, das Cannabis vollständig legalisiert. Knapp 130 Millionen Einwohner können somit in Bälde hoffentlich davon profitieren, dass aufgrund eines geregelten Handels den vielen brutalen Kartellen des Schwarzmarktes eine wichtige Einnahmequelle versiegt und auch die Kleinkriminalität verringert wird. Das Gesetz erlaubt den Besitz von 28 Gramm Cannabis, den Handel in lizenzierten Geschäften und den Anbau von bis zu vier Cannabispflanzen für den Eigenbedarf.



Auch wurde die Legalisierung bezüglich industrieller Nutzung und der wissenschaftlicher Forschungsaspekt im Gesetz geregelt, von dem Kritiker befürchten, es könne Kindern und Jugendlichen einen Einstieg in den Drogenkonsum erleichtern. Aktivisten aus der mexikanischen Legalisierungsszene bemängeln dagegen die vielen Rechte, die mehrheitlich der Industrie anstatt den Konsumenten eingeräumt wurden.

