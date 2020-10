Einstufung als Ordnungswidrigkeit in ihren Augen aber sinnvoll



Am 29.09.2020 erhielt die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Daniela Ludwig fast 25000 Unterschriften der #mybrainmychoice-Kampagne ausgehändigt, die von den Unterzeichnern abgegeben wurden, damit die Einberufung einer unabhängigen und transdisziplinären Fachkommission zur Generalüberholung der deutschen Drogenpolitik vonstattengeht. Während der Übergabe wurde im stattfindenden Gespräch schnell eindeutig, dass sich Daniela Ludwig nicht für eine derartige Kommission einsetzen wird. Jetzt gab sie gegenüber der Augsburger Allgemeinen eine Meinungsäußerung ab, die erneut aufzeigte, wie wenig sie von einer fachgerechten Veränderung der Cannabispolitik in Deutschland insgesamt hält. Die Drogenbeauftragte ist weiterhin für geringste Besitzmengen von Cannabis und hätte gerne einheitliche Besitzgrenzen deutschlandweit.



Sinnvoll fände Daniela Ludwig, wenn im gesamten Land die gleiche Einstufung der geringen Menge gelte. Natürlich orientiert sich die geborene Münchnerin an den bayrischen Besitzmengen, die im Vergleich zu Berlin ganze neun Gramm geringer ausfallen. Nur noch sechs Gramm sollten ihrer Meinung nach Cannabiskonsumenten im gesamten Land besitzen dürfen, um nicht sofort als Händler abgestempelt zu werden. Sympathie besäße sie aber weiterhin für eine Umstufung in eine Ordnungswidrigkeit, da eh die meisten gerichtlichen Verfahren bei geringen Mengen eingestellt würden. „Es wäre sinnvoller, dies als Ordnungswidrigkeit zu behandeln und ein Bußgeld zu verhängen. Man könnte dann noch sagen, du kannst dir das Bußgeld sparen, wenn du in eine verpflichtende Beratung gehst. Wenn wir viele Konsumenten vom Konsum wieder wegbringen wollen, ergibt das Sinn“, so Ludwig im Gespräch mit der Zeitung. Man müsse nicht unbedingt mit der „Strafrechtskeule“ kommen, wenn ein Konsument erstmalig von der Polizei erwischt würde. In dieser Legislaturperiode würde die Regierung aber nicht mehr darüber entscheiden können, sodass selbst diese Gedanken erst einmal nicht in die Realität umgesetzt werden. Vorerst gibt es damit keine Lockerung der Strafverfolgung innerhalb dieses Themenfeldes, das Ludwig weiterhin als gefährlich betrachtet. „Die Wirkstoffkonzentration ist heute viel höher als früher“, so Ludwig, was in ihren Augen genügend Grund gibt, eine Legalisierung von Cannabis niemals stattfinden zu lassen.

In den USA äußerte sich dagegen die mögliche Vizepräsidentin Kamala Harris endlich eindeutig zur Thematik und gab an, dass unter einem Präsident Biden die Entkriminalisierung von Cannabis auf Bundesebene mit Sicherheit stattfinden würde und vorherige Vorstrafen, die im Zusammenhang mit Cannabisbesitz stünden, aus den Strafregistern gestrichen würden – ohne Bußgelder oder Besuchen in Therapieeinrichtungen.



Das sich Daniela Ludwig somit weiterhin auf Kurs der Schwarzmarkthändler und minderjährigen Konsumenten hält, dürfte der deutschen Drogenbeauftragten der Bundesregierung noch lange die Liebe der Dealer und kiffenden Kids sicher sein. Gegen eine geregelte Legalisierung von Cannabis stemmt sie sich schließlich weiterhin vehement.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken