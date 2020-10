#mybrainmychoice traf die Drogenbeauftragte der Bundesregierung

Termin bei der Drogenbeauftragten Daniela Ludwig – Foto: #mybrainmychoice



Es ist schon wieder über vier Monate her, dass Philine Edbauer und Julia Meisner für ihre 2017 gestartete #mybrainmychoice Initiative auf Change.org Unterschriften sammelten, damit die Kriminalisierung von friedliebenden Drogenkonsumenten endlich beendet wird. Die Kampagne für eine grundlegend neue Drogenpolitik stieß auf viel Zustimmung und im Laufe der Petition konnten knapp 25000 Unterschriften online gesammelt werden, die am Dienstag der Bundesdrogenbeauftragten Daniela Ludwig nach einigen vermeidbaren Verzögerungen überreicht wurden. Wie es zu erwarten war, zeigte sich Frau Ludwig aber nicht sonderlich überzeugt und wird sich nicht für eine geforderte Fachkommission einsetzen, die die deutsche Drogenpolitik generalüberholen könnte, obwohl aus diesem Grund gut 25000 Unterschriften an Daniela Ludwig überreicht worden sind.



Eine offizielle Pressemitteilung der #mybrainmychoice Initiative gibt über die Tatsachen etwas Auskunft:





Berlin, 29.9.2020 – Die #mybrainmychoice Initiative hat sich heute Vormittag mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Daniela Ludwig, getroffen, um ihr 24.273 Unterschiften der Petition für eine grundlegend neue Drogenpolitik zu überreichen. Die Initiatorinnen fordern mit einem Netzwerk aus Fachleuten, Fachverbänden und Aktivist:innen die Einberufung einer unabhängigen und transdisziplinären Fachkommission zur Generalüberholung der deutschen Drogenpolitik. Expert:innen prangern die Drogenpolitik seit Jahrzehnten an, aber ihre Empfehlungen – etwa zur Reduzierung der Zahl der Drogentoten oder Verbesserung von Prävention – werden fortlaufend ignoriert. Die Petition wurde am 1. Juni zusammen mit zahlreichen Erstunterzeichner:innen gestartet. In einem Offenen Brief von Anfang August hatte die #mybrainmychoice Initiative zusammen mit Linken-Politiker Niema Movassat und dem Strafrechtsexperten und Psychotherapeuten Prof. Dr. Lorenz Böllinger an die Petition erinnert. Anfang September wurde die Anfrage der Initiative nach einem Termin zur Übergabe der Unterschriften nach zwei versäumten Fristen und Druck auf Twitter schließlich bestätigt.



Mit dem heutigen Übergabetermin beenden wir unsere 4-monatige Kampagne. Unser Engagement setzen wir mit weiteren Aktionen fort und bleiben dazu mit dem Netzwerk für eine unabhängige Fachkommission in Verbindung. In unserem Linktree finden Sie weiterhin alle wichtigen Links zur Kampagne, unsere Debattenbeiträge und Streetart-Aktionen. Über politische Weiterentwicklungen bzgl. Fachkommission halten wir Sie auf dem Laufenden. Zusätzlich empfehlen wir Ihnen gerne unseren #mybrainmychoice-Newsletter.



Hinzuzufügen hat Philine Edbauer noch Folgendes:





Philine Edbauer: „Nach dem Gesprächstermin wissen wir nun, dass sich Daniela Ludwig nicht für eine unabhängige Fachkommission einsetzen wird. Eine Absage an Fachverbände, Suchthilfe, Wissenschaftler:innen, Aktivist:innen und Personen, deren Lebensläufe und Gesundheit durch die prohibitive Politik beeinträchtigt werden. Die letzten vier Monate haben uns jedoch gezeigt, dass wir uns mit gebündelten zivilgesellschaftlichem Engagement einmischen können. Die Strafverfolgung gegen Besitz und Handel richtet seit Jahrzehnten und weltweit katastrophale Schäden an. Es darf kein Tag vergehen, an dem wir uns nicht weiter für das Ende der Prohibition einsetzen.“



Im Gegensatz zu Frau Daniela Ludwig machen die Initiatoren der #mybrainmychoice Initiative also einen hervorragenden Job! Dankeschön dafür!

