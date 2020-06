Petition gestartet, die an Daniela Ludwig und Jens Spahn gerichtet ist



Wer immer das Gleiche tut, aber ein verändertes Ergebnis erwartet, muss verrückt sein. Ähnlich hat Albert Einstein den Gedanken verfasst, der unter anderem auch vollkommen auf die fehlgeleitete Drogenpolitik im Land zutrifft. Da die Regierenden in Deutschland aber nicht von ihrem Irrglauben ablassen wollen, dass nur mit harter Rute und polizeilich durchgesetzter Strafverfolgung der Kampf gegen Drogen und deren Konsumenten gewonnen werden kann, wurde am 01. Juni seitens der Initiative mybrainmychoice eine Petition auf Change.org gestartet, damit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung sowie dem Bundesgesundheitsminister einmal mit Nachdruck nahegelegt werden kann, dass man der bestehenden Problematik vielleicht einmal besser mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und sozialer Realitätsnähe begegnen sollte. Es ist Zeit für eine grundlegend neue Drogenpolitik!



Die Kifferhatz in Deutschland stand im vergangenen Jahr auf Rekordniveau. Von 359747 Betäubungsmitteldelikten standen 221866 Verfahren einzig mit Cannabis in Verbindung. 84 Prozent dieser mittels Polizeigewalt entdeckten „Straftaten“ bezogen sich ausschließlich auf den Konsum. Niemals zuvor wurde eine derartig hohe Zahl an Strafverfahren bezüglich Drogengebrauch registriert, obwohl seit Jahrzehnten unterschiedlichste Organisationen und Experten die Bundesregierung auffordern, die Jagd auf ansonsten friedfertige Bürger zu beenden, meldet die Taz auf ihrem Drogerie-Blog. Aus diesem Grund haben nun die „Social Innovators für drogenpolitischen Wandel“ von My Brain my Choice auf Change.org die Petition „Es ist Zeit für eine grundlegend neue Drogenpolitik!“ ins Leben gerufen, die direkt an die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Daniela Ludwig und den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gerichtet ist. Aufgefordert werden die beiden Politiker/innen und Verantwortlichen in der Drogenpolitik, eine unabhängige und transdisziplinäre Kommission damit zu beauftragen, ein Konzept für eine zeitgemäße Drogenpolitik zu entwickeln, das anschließend umgehend umgesetzt werden muss.



Ein Fahrplan wäre dort zu ermitteln, wie man nach der niemals überprüften Sinnhaftigkeit des Betäubungsmittelgesetzes von 1972 nun wissenschaftliche Erkenntnisse in die politischen Maßnahmen übernehmen könne, damit das Leid, welches durch legale und illegale Drogen entstanden ist und entsteht, verringert werden kann. “Erkenntnisse und Erfahrungswerte von Fachleuten aus der Drogenhilfe, der Sozialarbeit, aus den Sozial- und Kulturwissenschaften, der Kriminologie, den Rechtswissenschaften, den Erziehungswissenschaften, der Psychologie und der Medizin“ wären unbedingt einzubinden, heißt es in dem von Hans Cousto verfassten Text auf blogs.Taz.de. Nur wenn man alle Perspektiven von Personen mit Sucht- und Konsumerfahrungen in ein ganzheitliches Konzept gleichwertig einfließen lassen würde, dazu die Erfahrungen aus allen Fachbereichen nutze, könne eine positiv wirkende Drogenpolitik entwickelt werden, die nicht länger stigmatisiere. Eine komplette Überarbeitung der aktuellen Herangehensweise müsse daher die Priorität für Daniela Ludwig darstellen, was man mit der via Change.org durchgeführten Unterschriftensammlung zu erreichen versucht. Sieht man dies ähnlich, und möchte endlich Fortschritte im Kampf gegen das sinnlose Cannabisverbot sowie die schädliche Verfolgung von Drogenkonsumenten machen, unterschreibt man die Kampagne „Es ist Zeit für eine grundlegend neue Drogenpolitik!“ ganz einfach.



Mitmachen und weitersagen – für eine Verbesserung der Gesamtsituation!

