Mäuse überleben Akutes Lungenversagen zu 100 Prozent



Schon früh nach dem Ausbruch der aktuellen Corona-Pandemie rückte die medizinische Wirkung von Marihuana in das Spektrum der Wissenschaft. Auf Cannabis spezialisierte Mediziner vermuteten, dass die entzündungshemmenden Eigenschaften der Cannabinoide möglicherweise gegen gewisse Symptome einer Covid-19-Erkrankung wirksam sind. Forscher aus Kanada und Israel hofften, mit CBD ein Mittel gegen den Krankheitsbefall zu besitzen oder den Entzündungsprozess verlangsamen zu können. Jetzt gibt es weitere Forschungsergebnisse von der Universität North Carolina, wo Mäusen mit Akutem Lungenversagen der für Rauschzustände verantwortliche Inhaltsstoff aus Marihuana verabreicht wurde. Und siehe da: THC aus Cannabis zeigt sich hilfreich gegen die Auswirkungen des Corona-Virus.



Das Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) – kurz Aktues Lungenversagen – ist eine lebensbedrohliche Krankheit, die leider oft zu den Symptomen zählt, die bei schweren Corona-Fällen auftreten. Die Forscher der Universität North Carolina wollten daher herausfinden, inwieweit die entzündungshemmenden Eigenschaften von THC der schwerwiegenden Krankheit entgegenwirken könnten. Mäusen wurde zu diesem Zweck mit einem Mittel vergiftet, dass ARDS hervorruft. Anschließend bekam eine Gruppe der Tiere THC verabreicht, um zu überprüfen, ob das Cannabinoid etwas gegen die starke Immunreaktion ausrichten kann, die für das Akute Lungenversagen verantwortlich gemacht wird. Nach drei Studien wurde eindeutig, dass alle Tiere, die keine THC-Behandlung erhielten, aufgrund der Entwicklung der Krankheit starben. Alle Mäuse dagegen, die mit dem Wirkstoff der Cannabispflanze behandelt wurden, überlebten – zu einhundert Prozent. Dennoch sprechen die Forscher bislang von einem nicht beweiskräftigen Verfahren, aber sie sind sich sicher, dass THC vielversprechende Eigenschaften besitzt, die gegen Komplikationen einer Covid-19-Erkrankung wirken können. Dass die bisherigen Ergebnisse jedoch niemanden animieren sollen, Cannabis gegen den neuartigen Corona-Virus einzusetzen oder die Symptome zu behandeln, merken die Forscher explizit an. „Ich möchte sicherstellen, dass unsere Forschung nicht so interpretiert werden sollte, dass Cannabis gut gegen Covid-19 ist“, sagte Prakash Nagarkatti gegenüber The State. „Wenn man THC zu früh einsetzt, könnte es den Verlauf verschlimmern, da es das Immunsystem unterdrückt“, fügte er an. Trotzdem bleiben die Ergebnisse vielversprechend, auch da es andernorts mit speziellen Terpenverbindungen aus Cannabis gelungen ist, eine doppelt so hohe Wirksamkeit gegen die schweren Symptome eine Covid-19-Erkrankung zu erzielen, als es bisher mit dem Arzneimittel Dexamethason funktionierte. Wichtig war bei der in Israel stattfindenden Studie eine Kombination der speziellen Terpenformel mit CBD.



Man sollte sich daher nicht wundern, dass immer mehr große Pharmakonzerne sich der vielseitig einsetzbaren Cannabispflanze zuwenden und exklusive Verträge schließen, um dem europäischen Arzneimittelsektor medizinische Produkte zur Verfügung zu stellen, die aus dem für die Allgemeinheit verbotenen Gewächs gewonnen werden. Schließlich heißt es nun auch noch: THC aus Cannabis zeigt sich hilfreich gegen die Auswirkungen des Corona-Virus.

