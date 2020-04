Wissenschaftler möchte entzündungshemmende und immunmodulierende Eigenschaften testen



Weiterhin ist die Welt in der Corona-Krise gefangen. Niemand weiß so recht, wie lange die derzeitigen Einschränkungsmaßnahmen Bestand haben müssten, um die Kurve der Neuinfektionen abzuflachen und die Ausbrüche der damit verbundenen Krankheiten zu verringern. Auch ist noch nicht ersichtlich, welche medizinischen Mittel gegen das Virus wirken können, sodass viele Versuche angebracht sind, um Lösungen zu finden. In Kanada macht sich nun die Überlegung breit, inwieweit Cannabis gegen die Symptome nützlich eingesetzt werden könnte und ob die natürliche Medizin nicht gewisse Eigenschaften besitzt, welche für betroffene Patienten vorteilhaft wären. Daher fragt man sich dort nun: Ist Cannabis im Kampf gegen Corona hilfreich?



Dr. Mohan Cooray, der CEO und Präsident des ärztlich geführten Online-Händlers Cannalouge, wird in der Toronto Sun beleuchtet, da sich der auf Cannabismedizin spezialisierte Doktor aktuell an das kanadische Gesundheitsministerium Health Canada gewendet hat, um die Erlaubnis für klinische Versuche mit Marihuana an Covid-19-Patienten zu erhalten. „Was wir im Laufe der Zeit aus der Literatur bezüglich medizinischem Cannabis gelernt haben sowie die Erfahrungen, die wir im Laufe der Jahre in Kanada gemacht haben, sprechen dafür, dass Cannabinoide entzündungshemmende Eigenschaften besitzen – Cannabinoide sind die Wirkstoffe, die aus der Cannabispflanze stammen“, erklärt Dr. Cooray diesbezüglich. „Darüber hinaus wissen wir, dass diese Wirkstoffe aus medizinischer Sicht immunmodulatorische Eigenschaften besitzen, was bedeutet, dass sie das Immunsystem stärken und es zu verbessern in der Lage sind … wir haben dies bei Krankheiten wie Morbus Crohn, rheumatoider Arthritis und Multipler Sklerose gesehen. Medizinisches Cannabis fungiert als natürlich vorkommender Immunmodulator.“

Aus diesem Grund hofft der Arzt, dass nicht nur auf die entzündungshemmenden Eigenschaften von Cannabis gesetzt werden kann, sondern auch insgesamt auf eine Chance in der Immuntherapie. Daher wünscht sich Cooray, dass man in klinischen Studien überprüft, ob Cannabis als geeignetes Medikament für Corona-Patienten eingesetzt werden könnte. Bislang fehlt die Genehmigung seitens Health Canada, doch Dr. Cooray drängt darauf, dass man in der aktuellen Situation den Versuch schnellstmöglich wagen sollte. „Mit dem gegenwärtigen Wissen über medizinisches Cannabis wollen wir noch nicht implizieren, dass damit eine Vorbeugung, Behandlung oder Heilung von COVID-19 oder Coronaviren möglich ist. Pflanzliche Cannabinoide haben jedoch natürlich vorkommende immunmodulatorische Eigenschaften, die angesichts der aktuellen globalen COVID-19-Pandemie unbedingt einer beschleunigten Untersuchung unterzogen gehören.“

Eine vergangene Studie, die unter anderem im Peer-Journal AIDS Care veröffentlicht wurde, befasste sich bereits mit der Auswirkung von Cannabinoiden auf HIV/AIDS-Patienten. Die Forscher fanden damals heraus, dass Cannabiskonsumenten ein stärkeres Immunsystem entwickelten und mehr T-Zellen produzierten, die das HIV-Virus abtöteten. Die Autoren der Studie schrieben dazu jedoch noch, dass die Mechanismen, durch die Marihuana auf das Immunsystem und die neurokognitiven Funktionen einwirkt, aus der stattgefundenen Untersuchung noch nicht bestimmt werden könnten. Hier hofft Dr. Cooray nun darauf, das derzeitige Verständnis unumstößlich verbessern zu können.



Einen Versuch wäre es wohl wert – und nicht auszumalen, was passieren würde, wenn man damit Erfolg haben sollte …

