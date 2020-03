Corona-Verordnung hilft der Polizei bei der Jagd auf Cannabis-Konsumenten

Missachtung der Verhaltensregeln zur Bekämpfung der Corona-Epidemie ist für Hänflinge keine gute Idee

Free image

Von Sadhu van Hemp

Seit einer Woche darf die Polizei machen, was sie will – und alle halten still. Die Mehrheit der Bevölkerung folgt den Befehlen der Obrigkeit, und Ruhe scheint die erste Bürgerpflicht. Dass alles so hübsch friedlich bleibt, ist Aufgabe von Polizei und Ordnungsämtern, die die Bürger in Schach halten – unterstützt von jenen aufmerksamen Mitbürger*innen, die pflichtbewusst Meldung erstatten, wenn gegen die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen verstoßen wird.

Die Polizei ist im öffentlichen Raum präsent wie nie, um die Menschen davon abzuhalten, die Behausung ohne triftigen Grund zu verlassen. Zwar dürfen die Bürger wichtige Wege erledigen, aber einfach so bei frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein auf einer Parkbank verweilen und ein Buch lesen, ist rücksichts- und verantwortungslos. Wer dabei auch noch einen Joint dampft, hat beste Chancen, sich gleich zwei Strafanzeigen einzuhandeln – zum einen wegen der Missachtung des Infektionsschutzgesetzes, zum anderen wegen des Verstoßes gegen das Hanfverbot.

Die Bilanz der Polizei nach einer Woche Alleinherrschaft lässt sich sehen. Überall und nirgends gingen sie ins Netz, die Hänflinge, die den doppelten Ernst der Lage nicht erkennen und sich geradezu anbieten, doppelt abgewatscht zu werden.

Im Allgäu wurden letzten Montag zwei Männer Opfer ihrer eigenen Dummheit. In Kempten mussten Polizeibeamte nach einem Hinweis auf eine illegale Corona-Party die Mützen aufsetzen, um in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses für Recht und Ordnung zu sorgen. Beim Öffnen der Wohnungstür schlug den Beamten Cannabis-Geruch entgegen. Angetroffen wurden jedoch nur zwei Männer im Alter von 22 und 29 Jahren, die keine Party feierten und nicht gegen die Verordnung verstießen. Blöd nur, dass sie dabei kifften, was die Polizeibeamten veranlasste, mit Unterstützung eines Diensthundeführers die Wohnung auf den Kopf zu stellen. Dabei kamen 300 Gramm Cannabis und ein vierstelliger Bargeldbetrag zum Vorschein. Der 29-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen illegalen Handels von Betäubungsmitteln in großer Menge.

Am Dienstag brachte eine Corona-Kontrolle im baden-württembergischen Sachsenheim drei Männer, die gemeinsam im Auto saßen, in Teufelsküche. Die Polizei überprüfte die Fahrgemeinschaft und konfrontierte die polizeibekannten Insassen mit dem Vorwurf, gegen die Corona-Verordnung verstoßen zu haben. Der 19- und die beiden 20-Jährigen zeigten sich wenig kooperativ und verweigerten die Herausgabe ihrer Ausweise. Das Ende vom Lied war, dass sich bei der Durchsuchung des Fahrzeugs ein Beutel mit Marihuana und ein Grinder anfanden. Zum Abschied gab es für das Trio ein paar Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutz- und Betäubungsmittelgesetz.

Ein paar Kilometer weiter in Wertheim erwischte es letzten Mittwoch vier Männer im Alter zwischen 22 und 27 Jahren, die im Zuge einer Kontrolle zur Überwachung der Corona-Verordnung in einem Jugendtreff angetroffen wurden. Da es nach Cannabis roch, beließen es die Beamten nicht bei einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Kontaktverbot, sondern fühlten den Herren richtig auf den Zahn. Bei der Durchsuchung der Baracke wurden schließlich 29 Gramm Marihuana und über 108 Gramm Haschischbrocken sowie vermutlich weitere 20 Gramm Haschisch zutage gefördert.

Mittwochnachmittag traf es dann einen 30-Jährigen im bayerischen Memmingen. Zwar konnte der Mann einen triftigen Grund anführen, warum er trotz Ausgangsbeschränkung unterwegs ist, doch das hielt die Beamten nicht davon ab, den armen Kerl zu filzen. Dabei wurde eine geringe Menge Cannabis sichergestellt, die zur Anzeige gebracht wurde.

Um die Ecke in Friedberg wurde in der Nacht zum Samstag eine Polizeistreife gerufen, weil mehrere Jugendliche auf einen Schulgelände eine Corona-Party feierten. Auch bei dieser Kontrolle bewiesen die Polizeibeamten ein gutes Näschen. Bei der anschließenden Leibesvisitation mit einem Drogenhund konnte einem 17-jährigen ein halbes Gramm Cannabis abgenommen werden. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Am Samstag wurde die Polizei im niedersächsischen Rinteln darauf aufmerksam gemacht, dass mehrere Personen in einem Kraftfahrzeug unterwegs sind und gegen die Corona-Verordnung verstoßen. Bei der Kontrolle des Wagens stellten die Beamten bei dem 22-jährigen Fahrer Cannabisgeruch bzw. -beeinflussung fest. Nach einer Blutentnahme wurde die Weiterfahrt untersagt.

In Heidelberg ging am frühen Sonntagmorgen eine Fußstreife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dem Verdacht einer Corona-Party nach. In der Fußgängerzone der Altstadt schallte laute Musik von einem Balkon im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses, was die Beamten förmlich dazu einlud, die Wohnung näher in Augenschein zu nehmen. Auch in diesem Fall entging den Schnüfflern nicht, dass da was stinkt. Auf den Cannabisgeruch angesprochen, der aus der Wohnung drang, händigte die 24-jährige Bewohnerin freiwillig zwei Gläser mit Cannabis-Blüten aus. Damit gaben sich die Beamten jedoch nicht zufrieden. Nachdem sie sich Zutritt verschafft hatten, entdeckten sie eine Aufzuchtanlage mit zehn Hanfpflanzen und mehr als 200 Gramm getrockneten Blüten. Die 24-jährige Frau und der 25-jährige Mitbewohner wurden vorläufig festgenommen.

Fazit: Die Nebenwirkungen der Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen sind nicht zu unterschätzen. Die Hanfcommunity tanzt in Anbetracht der verstärkten Polizeipräsenz und hohen Denunziationsbereitschaft der Bevölkerung auf dünnem, sehr dünnem Eis. Mehr denn je ist es geboten, in Deckung zu bleiben, um in der Corona-Krise nicht zum Prohibitionsopfer zu werden.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken