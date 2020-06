Drogenbeauftragte der Bundesregierung bleibt gescheiterter Prohibition mit allen Mitteln treu



Kurz von den durch eine Cannabiskontrolle ausgelösten Unruhen in Stuttgart meldete sich einmal mehr die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Daniela Ludwig zu Wort, um vor den Gefahren des Cannabiskonsums zu warnen und Stimmung gegen den grundlegenden Legalisierungsgedanken zu machen. Am 19. Juni 2020 wurden die Aussagen der 44-Jährigen über die Deutsche Presse-Agentur in unterschiedliche Portale gehievt, sodass die Warnungen vor dem aus ihrer Sicht schädlichen Naturprodukt durch die Bundesrepublik schallen konnten. In den Aussagen waren die üblichen Aspekte gewöhnlicher Prohibitionisten verankert, die Jugendschutz, Entwicklungsschäden und Einzelschicksale beinhalteten, aber keine Aussagen enthalten, die die Argumente der Befürworter einer Legalisierung entkräfteten. Ludwig warnte somit erneut nur mit den bekannten Punkten, auf die sich Vertreter der derzeitigen Politik seit Jahrzehnten stützen, ohne das Versagen der Strategie wahrzunehmen und anzusprechen. Aus diesem Grund gibt es hier nun eine Warnung vor der Verharmlosung von Daniela Ludwig.



Zeitgleich zu den via dpa verbreiteten Warnungen vor Cannabiskonsum und Legalisierungsgedanken, die die Drogenbeauftragte verbal tätigte, erschienen auf unterschiedlichen Portalen passende Horrorgeschichten über Einzelschicksale, denen der Gebrauch von Marihuana offensichtlich nicht gutgetan hat. Die Stuttgarter Zeitung sowie das greenpeace magazine berichteten in einem ellenlangen Artikel über den Schaden, den ein junger Mann vermutlich aufgrund seiner Konsumgewohnheiten erlitt. Dass eine Prädestination wahrscheinlich ebenfalls eine Rolle für den Ausbruch einer diagnostizierten schizophrenen Psychose gespielt haben wird, verschweigen die schlechten Nachrichten. Etwas, das jedoch nicht unwesentlich für den Betroffenen, die Angehörigen sowie auch alle Befürworter und Gegner des Legalisierungsgedanken ist. Mittlerweile weiß man schließlich dank wissenschaftlicher Erkenntnisse, dass einer von zehntausend Menschen möglicherweise gewisse genetische Voraussetzungen erfüllt, die den Ausbruch einer psychischen Krankheit wahrscheinlicher machen. Cannabiskonsum kann diesen Umstand negativ beeinflussen und vorzeitig die bevorstehende Psychose auslösen – aber nicht verursachen. Wie auch in den gleich folgenden Aussagen der Bundesdrogenbeauftragten wird in derartigen Artikeln nur ein Teil der Wahrheit überspitzt erzählt, während die genaueren Fakten bezüglich des Gefahrenpotenzials verschwiegen werden. So nutzte auch Daniela Ludwig während ihrer von der dpa verbreiteten Warnung nur einseitige Argumente, die so natürlich nicht für eine Cannabisfreigabe sprechen können.



Die Schäden, die durch häufigen und frühen Konsum verursacht würden, und die damit verbundenen gesundheitlichen Gefahren seien ein Fakt, so Ludwig. „Cannabis tötet vielleicht nicht direkt, aber es kann die seelische Gesundheit von jungen Menschen unwiderruflich und damit ihre Lebenswege zerstören“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Dass Cannabis tatsächlich überhaupt nicht tödlich wirkt und einem Großteil der Nutzer nur aufgrund der Strafverfolgungspolitik Lebenswege und unwiderruflich auch die seelische Gesundheit zerstört werden, bleibt dagegen lieber unerwähnt. Auf die Forderung gewisser Fraktionen, eine Legalisierung anzustreben, weiß sie nur zu antworten, dass dies nicht die dringlichste Frage in der Cannabispolitik beantworten würde. Der Jugendschutz wäre aus ihrer Sicht nicht gewährleistet, wenn Fachgeschäfte das Rauschmittel kontrolliert an Erwachsene herausgeben würden. Dass der stets existente Schwarzmarkt – der sich nur aufgrund fehlender Fachgeschäfte gebildet hat und deswegen groß Reibach macht – weder Alterskontrollen noch Qualitätsprüfungen der Ware durchführt, wird natürlich wieder verschwiegen. Vermutungen ohne sachliche Hintergründe lassen bei Ludwig dagegen den Gedanken aufkeimen, dass alleine eine Entkriminalisierung für mehr Probleme sorgen könnte, als dass damit welche gelöst würden. Einseitige Betrachtungen, das Verschweigen von tatsächlichen Umständen sowie subjektive Überlegungen sind somit die Grundpfeiler in der von Daniela Ludwig vehement vertretenen Prohibition, die schon seit langer Zeit von genügend Experten auf dem Gebiet der Drogenpolitik als gescheitert bezeichnet wird. Dennoch muss die Drogenbeauftragte der Bundesregierung auch den letzten Absatz in den Medien nutzen, um über persönliche Schicksale oben erwähnter Einzelfälle zu berichten und damit ihre auf angesägten Streichhölzern fußende Agenda zu stützen. Doch damit nicht genug, auch ein Hieb in Richtung der Legalisierungsbefürworter muss natürlich zu guter Letzt noch getätigt werden, damit noch nicht frei denkende Nachrichtennutzer sogleich über diesen Schlag Mensch besser Bescheid wissen. „Ich möchte Prävention, die wirkt und aktiv gegen die falschen Verharmlosungsslogans der Hanffreunde vorgeht“, sind die letzten Worte Daniela Ludwigs in dem Gespräch vom 19.06.2020, damit eindeutig klar wird, dass nicht nur die Seelen fressende Hanfpflanze, sondern besonders alle sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützenden Aktivisten Grund für das Versagen der deutschen Drogenpolitik geben. Unbegründete Denunziation gehört also auch noch zum Handwerkszeug einer Daniela Ludwig, vor der daher hier nun noch einmal eindringlich gewarnt werden muss.



Dass aber sogar auf den Ludwigs Wahrheit verbreitenden Seiten eine Legalisierung von Cannabis in Umfragen seitens 88 Prozent der Leser als längst überfällig bezeichnet wird, sollte die Drogenbeauftragte der Bundesregierung dagegen selbst vielleicht einmal als kleinen Wink mit dem Zaunpfahl verstehen versuchen.

