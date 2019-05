Unterschiedliche Faktoren des Lebens spielen eine bedeutendere Rolle.



Zum heutigen Global Marijuana March werden sich in vielen Städten und Gemeinden der Welt wieder Millionen Befürworter der Cannabisfreigabe versammeln, um für das Recht auf Rausch zu demonstrieren. Auch in Deutschland bewegen sich hoffentlich Massen von Menschen auf die Straßen des Landes, damit der Wunsch nach einer gerechteren Drogenpolitik in die Allgemeinheit getragen wird, in der das Verständnis bezüglich der Thematik noch nicht ganz eindeutig angekommen ist. So ist davon auszugehen, dass sich neben den Aktivisten und Demonstranten auch eine gehörige Portion Personen hierzulande den Mund zerreißen werden, die den Untergang des Abendlandes durch eine Legalisierung von Marihuana vorausahnen wollen. Auch wenn sich selbst Elternverbände wie Arwed e.V – die Arbeitsgemeinschaft der Rheinisch-Westfälischen Elternkreise drogengefährdeter und abhängiger Menschen in NRW – eigentlich explizit für eine kontrollierte Abgabe von Cannabis aussprechen, so modellieren Medien diese anscheinend unerwünschte Einstellung heutzutage noch gern mit Negativschlagzeilen ins Umgekehrte. Dass es unter den richtigen Umständen jedoch vorteilhaft für Gesellschaft und Land wäre Marihuana freizugeben, und keine besonderen Befürchtungen bestehen müssen, beweist am Tag des GMM erneut eine Studie, die über die mit dem Thema so häufig in Verbindung gebrachten Psychosegefahren Auskunft gibt. In Spanien fand man schließlich nun wieder heraus, dass Cannabisnutzung nicht unbedingt mit dem Ausbruch von Psychosen verbunden ist, sondern die allgemeinen Lebensumstände für derartige Geisteszustände Sorge tragen.



Forscher der Universität von La Roja in Spanien untersuchten 1500 Jugendliche auf deren Psychoserisiko aufgrund von Cannabiskonsum und kamen nach der Ausgrenzung unterschiedlicher Faktoren zu dem Schluss, dass anfangs identifizierte Zusammenhänge nicht mehr länger haltbar bestünden. Als die Forscher verfälschende Variablen wie den sozioökonomischen Status, Alkoholkonsum, Tabakrauchen und komorbide Psychopathologie genauer aufschlüsselten, konnten die Verbindungen zwischen Cannabiskonusm und Psychoserisiko nicht mehr wissenschaftlich bestätigt werden. Die repräsentativen Stichproben durchführenden Forscher kommen daher zu dem Ergebnis, dass die Zusammenhänge für den Ausbruch einer Psychose wesentlich komplexer seien, als bloß auf Cannabiskonsum zurückzuführen. „In unserer Studie wurde festgestellt, dass der Cannabiskonsum – nach der Kontrolle aller Auswirkungen der mehreren relevanten Co-Variablen – nicht mit der Häufigkeit und dem Stress in Zusammenhang steht, die mit psychotischen Erfahrungen bei Jugendlichen zusammenhängen. Die Beziehungen zwischen psychotischen Erfahrungen und Cannabis sind wesentlich komplexer und werden durch relevante Variablen vermittelt“, sind sich die Wissenschaftler nun sicher. Weitere Studien werden von dem spanischen Team gefordert, dessen Arbeitsergebnisse in dem spanischen Journal Adicciones veröffentlicht wurden.



Der Besuch auf einer nahe gelegenen Hanfdemonstration zwecks einer Forderung nach der Legalisierung von Cannabis am heutigen Tag ist somit wirklich weder eine Gefahr für die Jugendlichen des Landes noch ein zu verachtender Frevel. Legalize!