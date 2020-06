Mehrheit entwickelt Strategien zur Selbstregulation

Immer wird in der Debatte über die Cannabislegalisierung auch das Suchtpotenzial genannt, das neben der vermeidlichen gesundheitlichen Gefährdung Prohibitionisten stets ein Argument am Festhalten der Verfolgungsstrategie und Verbotspolitik liefert. Auch wenn legal erhältliche Drogen in ihrem Gefahren- und Abhängigkeitspotenzial als weitaus gefährlicher seitens der Wissenschaft betrachtet werden, stützt man sich auf Einzelfälle, bei denen das Konsumverhalten aus der Reihe tanzt. Dass die Mehrheit der illegal konsumierenden Cannabisgebraucher sich ganz gut im Griff hat, bestätigt jetzt eine Untersuchung aus der Schweiz, bei der 1100 Personen zu ihren Erfahrungen mit der Thematik befragt wurden. Dabei spielte es auch ein Rolle, Menschen zu Wort kommen lassen, die selbst nicht auf das natürliche Rauschmittel zurückgreifen. Heraus kam nun: Konsumenten regulieren ihren Verbrauch von Cannabis selbstständig.



80 Prozent der von der Universität Bern befragten Personen hatte bereits Erfahrungen im Umgang mit Cannabis in ihrem Leben. 46 Prozent davon besaßen Erfahrungen in den letzten zwölf Monaten. Betreffend des persönlichen Umgangs mit dem Rauschmittel gab eine große Mehrheit an, dass man eigenständig Strategien entwickelt habe, um den Konsum zu regulieren. Dies sei bei den meisten Teilnehmern der Umfrage unabhängig von Alter, Geschlecht und Bildung geschehen. Vor wichtigen Aufgaben oder Terminen verzichte eine große Menge auf den Einsatz ihres Krautes – beispielsweise vor anstehenden Autofahrten, Arztbesuchen oder dem Besuch des Arbeitsplatzes. Dazu gestanden die Befragten, dass sie Cannabis häufig nur während gewissen Gemütszuständen einsetzten. Obwohl die geringe Teilnehmerzahl das Ergebnis der Studie etwas relativieren könnte, zeigt sich das Bild, dass die Selbstregulation eine Wirkung besitzt. So wäre es aus Sicht der Studienautoren positiv für alle Cannabiskonsumenten, die bewusst genießen, dadurch weniger verbrauchen, einer geringeren Abhängigkeit unterliegen und somit gesünder leben. Damit man noch bewusster genießen kann, stimmten die Konsumenten natürlich auch bei der Frage nach einer Legalisierung für ja. Nur 44 von 398 Befragten hätten Befürchtungen, dass sie bei einer Freigabe ihren Konsum hochschrauben könnten. Sogar die Mehrheit der Nichtkonsumenten sprach sich in diesem Punkt für die Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken aus, wobei der Anteil in dieser Gruppe prozentual nahezu dem der Nutzer entsprochen haben soll. Auch würden die bislang nicht zum illegalen Rauschmittel greifenden Befürworter ihre nicht vorhandenen Konsumabsichten ändern, nur weil Cannabis auf einmal ohne Strafverfolgung erhältlich gemacht werden würde. Übereinstimmungen mit den Nutzern von Cannabis gab es aber auch noch bezüglich der Vorschriften wie etwa Altersgrenzen und Werbeverbote.



Nichtkonsumentin und Bundesdrogenbeauftragte Frau Daniela Ludwig hält trotz moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse dagegen an ihren alten Werbestrategien fest und warnt eindringlich vor dem Konsum und einer Legalisierung, da Cannabis die seelische Gesundheit junger Menschen unwiederbringlich zerstören könne – auch wenn es nicht direkt töte. Das nicht als harmloses Kraut zu verstehende Pflanzenprodukt unter regulierten Bedingungen für Erwachsene legal zu handeln, würde keine Probleme lösen, sondern im schlimmsten Fall nur neue schaffen, so Ludwig laut BR24. Damit auch niemand, der bislang nicht hinter die politische Agenda der Regierung geblickt hat, diese Betrachtungsweise infrage stellt, verbreiten von der dpa bediente Portale – wie beispielsweise greenpeace magazine – Horrorgeschichten über Einzelschicksale, bei denen die Strategie zur Selbstregulation offensichtlich nicht rechtzeitig entwickelt werden konnte.



Womöglich ja doch auch aufgrund der nicht funktionierenden Drogenpolitik hierzulande.

