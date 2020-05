Drei Streams in dieser Woche



Was exzessiv.TV schon vor vielen Jahren versuchte, macht nun auch das Hanf Journal. Wir gehen live auf Facebook und unterhalten uns mit Personen, die schon lange mit Cannabis arbeiten sowie eine Menge zu erzählen haben. In Zeiten in denen soziale Distanz großgeschrieben wird und persönliche Treffen etwas heruntergefahren gehören, nutzen wir die Wunder der Technik, um unserer Leserschaft und interessierten Menschen Neuigkeiten aus dem Business und der Branche zu vermitteln. Heute startet der erste Anlauf mit dem Boss der Agentur Sowjet und dem Herausgeber des seit fast zwanzig Jahren erscheinenden Hanf Journals Emanuel Kotzian. Am Freitag steht Frau Prof. Dr. Gundula Barsch mit uns im Stream-Kontakt, um über die ersten Ergebnisse ihrer Cannabis-Covid-19-Studie zu berichten. Samstag haben wir dann Georg Wurth, den Geschäftsführer des Deutschen Hanfverbandes, zu Gast. Auf diesem digitalen Wege hoffen wir, die Lage im Land bezüglich Cannabis ein wenig besser beleuchten zu können und unseren Lesern wissenswerte Neuigkeiten nahe zu bringen, die die Legalisierungsdebatte voranbringen. Kreuzt daher die Termine im Kalender an und seid dabei, wenn es heißt: Hanf Journal goes live!



Die Termine im Überblick:



13.5.2020 – 16:20 Uhr – Emanuel Kotzian – Was ihr schon immer über das Cannabusiness wissen wolltet.



15.05.2020 – 20:00 Uhr – Prof. Dr. Gundula Barsch – Erste Ergebnisse der deutschen Cannabis-Covid-19-Studie.



16.05.2020 – 16:00 Uhr – Georg Wurth – Der Geschäftsführer des Deutschen Hanfverbandes im Interview.



Folgt uns einfach am besten auf dem Facebook-Channel des Hanf Journals oder klickt zeitnah auf den folgenden Link: www.facebook.com/HanfJournal/Live



Wir freuen uns auf euren Besuch und mögliche Fragen, die im Laufe der Gespräche gestellt werden können.



Bis später – eure Redaktion!

